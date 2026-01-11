Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘恺威前妻杨幂胸前镂空尽展诱人春光 超性感散发「狐狸味」？阅读量破亿极震撼

影视圈
更新时间：20:00 2026-01-11 HKT
发布时间：20:00 2026-01-11 HKT

现年39岁的内地女星杨幂，2013年与刘丹儿子刘恺威结婚，但婚姻只维持了5年，于2018年通过工作室宣布离婚，离婚后二人决定共同抚养女儿「小糯米」刘苡馨。「小糯米」长居香港跟爸爸及爷爷一家生活，而杨幂则留内地密密吸金。杨幂的工作室日前在微博上载了一辑2026的新春照片及影片，将完美的S身形表露无遗！

杨幂破亿的阅读量

照片当中最令人感到震撼的，莫过于是杨幂戴着钻石脸链的珠帘造型，形成半遮面效果，再加上蓝黑色长裙衬托在红色的背景中，营造出充满神秘而又火辣的气质。这辑相片推出后不久已有破亿的阅读量，不少网民亦纷纷大赞「太美了」，甚至称她为「狐系美学天花板」，亦有网民联想到杨幂在《三生三世十里桃花》中的「狐狸仙君」。

相关阅读：女星回收出轨男秘婚生女？曾卷杨幂婚变风波 与刘恺威深夜同房疑衣衫不整掀热话

杨幂继续金光闪闪 

此外，其工作室近日亦分享了新一辑杨幂金光闪闪的靓相，穿上吊带金珠开高叉长裙，大骚一双修长美腿，其中一张手指上戴着金蝴蝶戒指，尽显东方女性的美感。同样获粉丝讃她好漂亮，甚示以「美神降临」来形容杨幂。杨幂虽然忙于拍剧，但有时间定必会做运动Keep Fit，难怪多年来都能保持完美体形。

相关阅读：刘恺威前妻杨幂性感内衣放题  黑色喱士高钗睡衣尽骚性感身材  丰满上围几乎夺衣而出

 

↓立即下载星岛头条App↓

