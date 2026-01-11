古淖文为录新歌一月闭关 约定粉丝情人节东莞相聚

古淖文（German）日前在网上发串文关于他录制新歌：「新歌Round 1刚完成」，他续说：「这个1月要闭关」。2025年German出了两首跳舞歌曲《Follow Me》及《Oh Yeah！》，歌迷猜测第三首歌曲会否是慢歌。早前German透露，新歌会像他在《中声2》比赛中唱的「必杀歌」《Feeling Good》。然而，他也提及跟制作人梁小龙在制作过程中会作出需要的改动。因此，预计新歌一定会带来惊喜。

German最难忘澳门演唱会

除了为制作新歌而「闭关」，German亦已宣布，从去年开始的《古淖文 Follow Me 巡回音乐会 - 东莞站》最终章将于2月14日情人节在聚橙院线东城影剧院举行。German最近拍摄电视节目时，说他最难忘是第一次的澳门个人演唱会。而German自第一次演唱会开始，对自己表演力臻完美。无论是在演唱会或巡回音乐会的制作上，German对不断改善的要求极高，务必要惊艳全场。Rock要震撼、快歌要热爆、慢歌要令人陶醉；从舞台到乐队、灯光及舞蹈团队的演出等等，都让观众赞叹不已。