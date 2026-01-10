存酒人丨张新悦与朱栢谦合作感紧张 为化身「女神」日敷3块面膜
ViuTV原创剧《存酒人》逢星期一至五晚上9时30分播出。剧集讲述「市井酒吧」因快将结业，所以将多支无人领取的存酒归还给客人。过程中，意外地发现每支存酒的背后，都有著独一无二的故事。而在酒吧进行倒数的阶段，众人为这里带来令人难以忘怀的灿烂时光。
张新悦最怕记台词
剧集昨晚迎来大结局，张新悦（Nicola）饰演的Elaine，一个令「市井酒吧」老板雄哥（朱栢谦饰）多年来念念不忘的女神惊喜现身。久未出演幕前的Nicola笑言和朱栢谦合作感到紧张：「因为佢系做舞台剧，最劲就系记台词。但系我系最惊记台词嘅人，好彩今次比较多眉来眼去，唔系讲咁多对白，所以都OK handle到」。她形容今次角色的爱情故事相信大家都会有共鸣：「有一种得不到，酸酸地但又有啲感性嘅感觉。因为得唔到，所以心入面永远都放唔低」。为了要以最佳状态拍摄，Nicola笑言有经常补眠、做好护肤程序和每日敷3块面膜：「因为女神要好靓，所以尽力做好准备。不过今次个角色其实好靠其他人，喺佢哋眼中做得好就得㗎啦」。
