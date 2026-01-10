朴娜莱欺凌前经理人大逆转 李镇浩公开证据指所说与事实不符 舆论改变网民指责言行有可疑

韩国搞笑艺人朴娜莱涉嫌欺凌前经理人事件忽然来了个大反转，之前控诉她欺凌的前经理人A某声称在事件曝光后未曾跟朴娜莱联络，但昨日（9日）爆料YouTuber李镇浩公开一连串证据，力证经理人所说与事实不符。

朴娜莱主动加薪

首先A某指控朴娜莱当初承诺给她月薪500万韩圜（约26,799港元），及10%的营收分红，但实际仅支付330万韩圜（约17,674港元）。但二人的短讯纪录所见，朴娜莱反而主动关心A某的薪水为何会跟造型师一样，提出A某应领更多薪水，是A某回答说：「我已经很感激了，开会用的执行经费也很充裕，你再减薪也没关系。」李镇浩在其YouTube直播中又说，据他了解朴娜莱和税务人员从未听过「500万+10%分红」这一说法。对于「10%分红」，朴娜莱方面的认知是「当A某接洽到新节目/新代言时支付的奖金」，但事实上A某并未洽谈到任何新工作。而A某亦指朴娜莱并未为她投保4大保险，但朴娜莱的税务人员透露，当初跟A某签约时已提议她选择「雇用收入」选项，她却仍坚持选择「自由工作者收入」选项，因该选项的税率仅为3.3%。但若选为自由工作者收入，雇主并无强制加保义务。

造型室院长帮忙澄清

此外，A某亦指某次因找不到杯具，遭朴娜莱在新来的造型团队面羞辱，导致她决意离职。但现场目击者及造型室院长受访时透露，当天朴娜莱仅因赶行程表现焦虑，绝无辱骂或欺凌任何人; 反而是A某面黑黑兼多次不见人影，令朴娜莱慌乱大喊「留在我身边吧！」李镇浩更公开一段录音，此乃二人在朴娜莱宣布已跟经理人和解的前一天之对话。当时二人痛哭流涕、互相关心，A某不但提到朴娜莱爱犬的健康情况，更劝告她少吸烟，二人详谈了3小时，朴娜莱以为眼泪已换来了和解，但事后A某却声称「我们确实透过电话，但这并非和解。」而A某又指谈判期间，朴娜莱喝醉了，并说出了诸如「我们还能再合作吗？」这种有胁逼意味的说话，但从录音所听到，双方并未表现出任何情绪冲突或胁逼的迹象。如今一连串证据，显见A某过去所言的确有不少矛盾之处，舆论亦开始改变方向，网民纷纷指责A某言行可疑。