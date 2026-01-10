Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朴娜莱欺凌前经理人大逆转 李镇浩公开证据指所说与事实不符 舆论改变网民指责言行有可疑

影视圈
更新时间：22:15 2026-01-10 HKT
发布时间：22:15 2026-01-10 HKT

韩国搞笑艺人朴娜莱涉嫌欺凌前经理人事件忽然来了个大反转，之前控诉她欺凌的前经理人A某声称在事件曝光后未曾跟朴娜莱联络，但昨日（9日）爆料YouTuber李镇浩公开一连串证据，力证经理人所说与事实不符。

朴娜莱主动加薪

首先A某指控朴娜莱当初承诺给她月薪500万韩圜（约26,799港元），及10%的营收分红，但实际仅支付330万韩圜（约17,674港元）。但二人的短讯纪录所见，朴娜莱反而主动关心A某的薪水为何会跟造型师一样，提出A某应领更多薪水，是A某回答说：「我已经很感激了，开会用的执行经费也很充裕，你再减薪也没关系。」李镇浩在其YouTube直播中又说，据他了解朴娜莱和税务人员从未听过「500万+10%分红」这一说法。对于「10%分红」，朴娜莱方面的认知是「当A某接洽到新节目/新代言时支付的奖金」，但事实上A某并未洽谈到任何新工作。而A某亦指朴娜莱并未为她投保4大保险，但朴娜莱的税务人员透露，当初跟A某签约时已提议她选择「雇用收入」选项，她却仍坚持选择「自由工作者收入」选项，因该选项的税率仅为3.3%。但若选为自由工作者收入，雇主并无强制加保义务。

造型室院长帮忙澄清

此外，A某亦指某次因找不到杯具，遭朴娜莱在新来的造型团队面羞辱，导致她决意离职。但现场目击者及造型室院长受访时透露，当天朴娜莱仅因赶行程表现焦虑，绝无辱骂或欺凌任何人; 反而是A某面黑黑兼多次不见人影，令朴娜莱慌乱大喊「留在我身边吧！」李镇浩更公开一段录音，此乃二人在朴娜莱宣布已跟经理人和解的前一天之对话。当时二人痛哭流涕、互相关心，A某不但提到朴娜莱爱犬的健康情况，更劝告她少吸烟，二人详谈了3小时，朴娜莱以为眼泪已换来了和解，但事后A某却声称「我们确实透过电话，但这并非和解。」而A某又指谈判期间，朴娜莱喝醉了，并说出了诸如「我们还能再合作吗？」这种有胁逼意味的说话，但从录音所听到，双方并未表现出任何情绪冲突或胁逼的迹象。如今一连串证据，显见A某过去所言的确有不少矛盾之处，舆论亦开始改变方向，网民纷纷指责A某言行可疑。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
6小时前
《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光
两岸热话
6小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
13小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
2026-01-09 13:08 HKT
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
4小时前
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
饮食
2026-01-09 13:18 HKT
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
影视圈
2026-01-09 20:00 HKT
执到手机手袋叉埋电完璧归赵 港女反口走数$3000报酬 兼做一无情举动 网民：好人难做｜Juicy叮
执到手机手袋叉埋电完璧归赵 港女反口走数$3000报酬 兼做一无情举动 网民：好人难做｜Juicy叮
时事热话
9小时前
又有连锁酒楼长脚蟹减价 每斤劈至$198！同步推$48古法羊腩煲 5间分店有得食
又有连锁酒楼长脚蟹减价 每斤劈至$198！同步推$48古法羊腩煲 5间分店有得食
饮食
9小时前