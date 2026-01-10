Hey Brother成军一年呻难捞 频出内地活动增曝光率 李思捷获兄弟撑可挑战做行政工作

李思捷、唐文龙、曹永廉及黄智贤今日（10日）出席《慈善星辉仁济夜》记者会，不过他们组成的Hey Brother却五缺一，思捷解释麦长青正在内地工作关系，而他们也透露演出当晚将会唱新歌《型男而上》，又笑指到时会以最型的造型上台。

唐文龙档期最难度

对于Hey Brother成军一年，他们指回顾过去一年都很丰富，共出了三首歌，不过他们指现在这个圈好难捞，所以什么都要落手落脚做和积极争取，但现在首要的不是钱而是曝光率，要多点让人知道，所以要出席很多内地活动，稍后亦会做春晚。他们平常各有各忙，但笑言最难度的都是唐文龙的期，但也不时会在电话群组中沟通，3月他们也将会在中山开骚，今次是Hey Brother首次举行户外演唱会，能容纳9000多人，问到时是否会跳唱？曹永廉指自己跳舞不行，因为自己只是卖样，唐文龙则表示到时会有串烧歌环节，至于是否需要操肌？众人即表示交畀唐文龙，笑问麦长青到时可骚什么肌，李思捷就表示对方是骚腩肌，不过转头就改口话佢骚耳机。问到曹永廉擅长弹结他的儿子到时会否演出？他说：「今次唔会，佢钟意玩Band，太多师叔喺度，（有冇兴趣入行？）暂时冇，佢只系钟意音乐。」

志伟离职无影响

另外，对于曾志伟辞任TVB总经理一职，问到李思捷对于他们上综艺节目是否有影响？他即表示对方仍然担任顾问，加上自己跟很多幕后相熟，所以相信冇影响。有传陈志云重返TVB，曹永廉则笑说对方可能只是经过门口，李思捷则谓对方也是旧同事，问到李思捷是否有兴趣担任行政工作？他指自己从来没试过做这方面的工作，只是帮Hey Brother做，而旁边的曹永廉、唐文龙及黄智贤均表示若他去做的话一定撑。