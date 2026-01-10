李芷晴首次做大骚司仪怕拖累他人 关嘉敏惊唔小心搞烂gag 倪乐琳学唱歌终派上用场

关嘉敏、李芷晴及倪乐琳今日（10日）出席《慈善星辉仁济夜》记者会，关嘉敏与李芷晴将在当晚担任司仪，至于倪乐琳则会演出音乐剧。关嘉敏与李芷晴首次做大骚司仪，李芷晴指很紧张，因怕拖累其他拍档，而关嘉敏则表示有拍档区永权在就不怕，又谓2026年的新尝试，问到是否叻执生？她笑说：「跌咗件衫咪执啰，不过惊唔小心搞烂gag。」

三人齐跟赖慰玲及邓智坚学演戏

至于演出音乐剧的倪乐琳则表示好彩这次多歌手傍住，又指早前因经理人叫她增值，所以去学唱歌，到现在已上了30多堂，问到她本来是否「魔音」？她即连声说：「冇冇冇冇，不过都好开心洗咗嘅钱可以派上用场。」至于问到有什么饮歌时，她则表示没有。早前倪乐琳参与了剧集《飞常日志2》及帮叶念琛拍宣传片，她表示好喜欢拍摄工作，幸而之前参选过港姐，所以不是太紧张，又谓事前也上过演戏班，跟关嘉敏及李芷晴是同学，三人一起跟赖慰玲及邓智坚学演戏。