Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李芷晴首次做大骚司仪怕拖累他人 关嘉敏惊唔小心搞烂gag 倪乐琳学唱歌终派上用场

影视圈
更新时间：20:15 2026-01-10 HKT
发布时间：20:15 2026-01-10 HKT

关嘉敏、李芷晴及倪乐琳今日（10日）出席《慈善星辉仁济夜》记者会，关嘉敏与李芷晴将在当晚担任司仪，至于倪乐琳则会演出音乐剧。关嘉敏与李芷晴首次做大骚司仪，李芷晴指很紧张，因怕拖累其他拍档，而关嘉敏则表示有拍档区永权在就不怕，又谓2026年的新尝试，问到是否叻执生？她笑说：「跌咗件衫咪执啰，不过惊唔小心搞烂gag。」

三人齐跟赖慰玲及邓智坚学演戏

至于演出音乐剧的倪乐琳则表示好彩这次多歌手傍住，又指早前因经理人叫她增值，所以去学唱歌，到现在已上了30多堂，问到她本来是否「魔音」？她即连声说：「冇冇冇冇，不过都好开心洗咗嘅钱可以派上用场。」至于问到有什么饮歌时，她则表示没有。早前倪乐琳参与了剧集《飞常日志2》及帮叶念琛拍宣传片，她表示好喜欢拍摄工作，幸而之前参选过港姐，所以不是太紧张，又谓事前也上过演戏班，跟关嘉敏及李芷晴是同学，三人一起跟赖慰玲及邓智坚学演戏。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
5小时前
执到手机手袋叉埋电完璧归赵 港女反口走数$3000报酬 兼做一无情举动 网民：好人难做｜Juicy叮
执到手机手袋叉埋电完璧归赵 港女反口走数$3000报酬 兼做一无情举动 网民：好人难做｜Juicy叮
时事热话
7小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT
《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光
两岸热话
5小时前
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
影视圈
2026-01-09 20:00 HKT
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
2026-01-09 13:08 HKT
前TVB「炫富男星」 面目狰狞闹配角  指口笃鼻狂骂：你同我出去！  卖楼投资拍戏压力爆煲？
前TVB「炫富男星」 面目狰狞闹配角  指口笃鼻狂骂：你同我出去！  卖楼投资拍戏压力爆煲？
影视圈
11小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
11小时前
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
饮食
2026-01-09 13:18 HKT
又有连锁酒楼长脚蟹减价 每斤劈至$198！同步推$48古法羊腩煲 5间分店有得食
又有连锁酒楼长脚蟹减价 每斤劈至$198！同步推$48古法羊腩煲 5间分店有得食
饮食
7小时前