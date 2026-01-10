俞可程首次挑战音乐剧心情紧张 生日愿望想令更多人认识自己 恨拍剧给观众看到不同一面

「东张女神」俞可程今日（10日）到荃湾出席《慈善星辉仁济夜》记者会，她透露当晚将会演出音乐剧，内容主要是照顾有病或者行动不方便的人，是一个很大压力或很辛苦的事，而音乐剧就主要带出有仁济支持就可能可以减低他们的辛苦，俞可程指自己本身没有照顾过病人或老人家的经验，但因家人都是医护人员，所以也有跟她分享很多经历，知道这并非系简单的事。

俞可程为演出练习很久

俞可程指一直在《东张》工作，今次是首次做有对白的话剧，更是现场表演给观众看，故会比较紧张：「我系好幸运有咁嘅机会去做，因为可以尝试一个新的工作。」而她又指为了这次演出练习了很久，问到是否对唱歌部份有信心？她指自己有份大合唱，至于主要演唱部份就有其他艺人，不过自己也努力练习中。

俞可程生日跟家人庆祝

本月2日是俞可程28岁生日，她指生日当天自己也需要开工，收工后就跟家人和朋友庆祝，提到生日愿望，她指今年的目标是希望令更多人认识自己：「可能大家都系睇我《东张》𠮶边，想比人见到更多唔同面，所以我就希望自己可以拍多啲影片，或者拍啲女仔钟意睇嘅，令更多女粉丝可以留意到。」她也坦言想拍剧，因入行其中好想做的事就是拍剧，所以今次有机会参与慈善骚也会觉得很开心，提到入了《东张》很难有时间拍剧，她指《东张》也有其他艺人在剧组，所以万事皆有可能。