麦长青爆《寻秦记》内幕！「滕翼」首选非黄文标 揭TVB要求二选一：都冇办法

电影版《寻秦记》自上映以来气势如虹，除了票房大收旺场之外，更令网民掀起一股「回忆杀」。在戏中饰演二弟「滕翼」一角的黄文标，曾透露角色当年在电视剧的首选原本是由麦长青（麦包）演出，指自己当年是「执二滩」，最终麦长青虽然仅客串在首集出现的精神失常绑匪，但也令观众留下深刻印象。

麦长青二选其一

事隔多年，对于当年痛失二弟角色，麦长青表示当年因为要拍《无头东宫》，撞期而无缘接拍《寻秦记》，他接受传媒访问时述当时公司要他在两剧选其一：「当时听到拍《寻秦记》当然开心，既系黄易小说改编，又系台庆剧，不过拍唔到都冇办法。」《寻秦记》是首部在横店影视城取景的香港剧集，其后又要到河北涿州影视城，以及内蒙古坝上草原等拍摄。麦长青续说︰「如果两套剧都喺香港，仲可以度期一齐拍，但《寻秦记》要返大陆，为免影响另一部制作，公司就安排我入《无头东宫》剧组」。

麦长青演绑匪事败被拘捕

虽然麦长青最终未能演二弟角色，但该剧的监制庄伟建，就找他客串第一集现身的「绑匪」。剧中的麦长青是饰演因为炒㶶股票欠下巨债，而导致失去理智的前O记成员，他又混入记者群中向由邓一君饰演的「李小超」埋身，并以炸弹挟持邓一君和饰演「秦青」的郭羡妮，手持枪械逼他操控公司股票重拾升轨，期间与演G4警员的古天乐大打出手，最后被制服，麦长青事败后被拘捕带上警车。

麦长青：开心观众还记得我

麦长青表示开心观众还记得自己，并收到很多朋友把《寻秦记》第一节的截图传给他，表示他在剧中说的一句经典对白：「死人湖南仔，卖假嘢畀我！」因为剧中他所设置的炸弹，最终是没有爆炸，被骗是买了假货，虽然只得几分钟戏份，但已令人印象深刻。

