吴若希无问节目提早出街原因 ：可能好笑啲 为戴祖仪口型解释笑对方想做新抱 叫老公买保险俾家人一个保障

吴若希今日（10日）以大使身份出席一个嘉年华活动，她透露近来工作忙碌，今早送儿子到沙头角出席学校旅行，谁知回到家后座驾无电，要改乘其他交通工具到会场。

吴若希少出埠拍节目

吴若希有份主持的TVB节目《寻欢作乐的姐姐》于周一（5日）播映，率先播出由麦玲玲、何沛珈、何依婷和林凯恩等主持的上海篇却因剪接和歌曲问题惹网民反感，第4集改由麦玲玲、吴若希、戴祖仪和游嘉欣主持的深圳篇顶上，吴若希表示不知此事，自己很忙亦没有收看上海篇，「我们这组是最早拍的，工作人员都说我和戴祖仪斗嘴好有气氛，拍完都有问过几时播，当时听闻是压轴，可能我们好笑啲才会提早出街。剪接问题因为我无看过，不能给意见，可能公司想试下新嘢，其实我都好少出埠拍综艺节目，但和监制好耐无合作过，而且对团队和拍档都很有信心，相信大家有默契和火花才会去做。（戴祖仪在节目中用口型话妳是八婆？）她是叫我『伯母』，可能她想嫁比我个仔，她无发声，不可以曲解她。」

吴若希与囡囡滑雪被困山上

另外，吴若希透露老公何兆鸿近日有留意不同保险公司的保险，因早前与老公倾偈时，讲到如他将来死了却没有留下几千万给家人，会令家人的生活失去安稳，称不是咒咀老公，她自己亦有买保险，问到受益人是否老公？她笑说：「是我的仔女，他唔使我，他听完我讲都很乖，有联络保险界的朋友了解对比，他个份的受益人都可以试下唔系我，可以是其他女人，他女儿或妈妈都可以，买保险都是想有个保障给家人。」农历年将至，问到会否趁农历年旅行滑雪？吴若希表示一家人到时会回福建乡下探亲过年，又说上次滑雪弄伤腰骨有阴影，「之前睇片见人哋滑得很劲，以为自己都可以，对自己很有信心，第一日无做保护措施就滑雪，结果手脚都瘀哂，第二日再做保护措施已无用，我仲记得滑到好惨，因为我太慢，滑雪场关门时，我和女儿还在山上，好尴尬，工作人员问了3次系咪需要帮忙，最后是一手揽住我，一手揽住我个女，带我们一齐落山。」