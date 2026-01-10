MC张天赋自揭地狱级经历 家道中落与患癌父寄人篱下 雨夜被赶出街：佢将我哋啲嘢丢晒出街

乐坛小天王MC张天赋近日接受港台节目《音乐中年》访问，罕有地深入剖白早年与患病的父亲一同被赶出家门，经历无家可归的惨况。另外亦谈及出道前最艰难的岁月，他透露在参加选秀节目《全民造星II》期间，曾面临零收入、耗尽积蓄的困境。

张天赋家道中落回流香港

MC的本名为张天赋，由希望他「人如其名」的父亲所改。据知他出身于富裕家庭，后来家道中落，更因成绩差被送到加拿大读书，此事成为父母离婚的导火线，为此他一直感到自责。MC在加拿大高中毕业后，因父亲患上癌症，于是回流香港生活。为了追寻音乐梦，他成为街头卖唱的Busker，同时做过冷气技工等散工维持生计。在追梦的路上，母亲曾劝他脚踏实地找份工作，唯独父亲是他最强大的后盾，鼓励他「钟意就去做」。

张天赋选秀期间陷困境

MC在访问中忆述，人生最低潮的时期正是在参加《全民造星II》比赛期间。当时他为了追梦，近半年时间完全没有收入，只能靠过往积蓄度日。在经济拮据的同时，他的父亲亦在此时病情加重，令整个家庭的状况雪上加霜。

张天赋父子遭亲戚欺骗

最让他刻骨铭心的，是一次无家可归的经历。MC忆述，当时一家人寄居在由亲戚介绍的住所，岂料后来才发现该名亲戚一直在欺骗他们。真正的业主现身后，便将他们一家赶走。MC忆起当晚的画面仍心有余悸：「𠮶个系恶梦，佢将我哋屋企啲嘢丢晒出街。」更不幸的是，当天正下著大雨，他和家人回到住所时，只见所有家当，包括他的结他、音响和衣服，都被弃置在街上并被雨水弄湿。MC形容：「好似拍电影咁」，而本身已抱病而消瘦的父亲，面对此情此景更是怒火中烧。经济、家庭、梦想的多重压力，让MC当时承受著巨大煎熬。MC表示当时不觉得生活艰苦：「我当时未知咩叫苦，因为我都未尝过甜头……我都未识得分系咪如意添呀！我只系觉得啲嘢发生咗，咪面对啰！」全靠乐天性格走出低谷。

MC张天赋绯闻女友Cherry疑「不经意」放闪？

MC丧父成最大遗憾

其实MC初出道时曾分享，父亲在他进入《全民造星II》决赛前因癌症离世，未能亲眼见证儿子的成功。MC忆述，在父亲弥留之际，他向病榻上已无法言语的父亲承诺，会努力实现梦想，不让他有任何牵挂，父亲则对他举起了大拇指。MC坦言，对父亲最大的遗憾是未能在父亲最艰难的时候做个好儿子，以及父亲无法在场见证他今天的成就。他曾在演唱会上献唱《给缺席的人唱首歌》给天上的父亲，数度泣不成声。

MC在节目中谈及过去，都坦言以往种种压力曾令他出现惊恐症的症状，会突然心跳加速、呼吸困难。然而，天性乐观的他并未被逆境击倒。回望过去，虽然那段日子极为艰难，但他认为正是这些经历塑造了今天的自己。面对人生的不如意，他选择积极面对，最终凭借意志力走出阴霾，成就了今天在乐坛的佳绩。