TXT后悔太迟来港开骚 大赞夜景靓唱歌特别投入 唱《她来听我的演唱会》跟歌迷约下次再聚

TOMORROW X TOGETHER（TXT)首次在香港机场博览馆举行一连三场《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN HONG KONG》演唱会。秀彬、然竣、杋圭、太显与休宁凯五位成员在昨晚（9日）演唱会开锣时，选择在观众席旁边出场，引来全场狂呼大叫，他们一开场即与观众死啦，香港人演唱会近距离接触及握手，令粉丝开心不已。

杋圭唱歌然竣扮喊

演唱完几首歌之后，太显表示，第一次来香港举行演唱会，也是2026年第一个演唱会，真的有特别大意义，希望今晚大家如家人一样的气氛幸福地过，更笑说这也是他剪发后第一个演唱会。然竣表示，前天来港后与成员在香港吃美食，看夜景。之后他们更以广东话说：「今晚好幸福！」及「今晚你哋好特别」。首场为观众带来惊喜演出的是杋圭，他以国语演唱张学友的《她来听我的演唱会》，当他唱完之后一众成员大赞他靓仔，指这首歌很适合他唱，更有两位成员改用脚来拍掌，场面非常搞笑，由于反应热烈，粉丝不停叫encore，杋圭说：「你们想听我便唱！」他即时再唱一次，期间成员然竣抵死地拾起地上两张蓝色纸条贴在脸上扮哭，引来观众大笑，当杋圭唱完之后，他走到然竣身前拿走他脸上两张纸条，像帮他抹眼泪一样，二人互动十分搞笑。杋圭说：「第一次来香港演出，特别准备这首歌希望大家钟意，我会再唱给大家听，约定你们再来，轮到那个唱，大家好好期待！」

秀彬讲广东话要休寜帮手演绎

成员们于各人独唱完毕后，发表感受，太显表示，平时唱歌没有想太多，今日有点不同，一边唱一边想着香港的夜景，又透露他影了很多夜景相，迟些会上载到网上与大家分享，更说：「当我想着香港夜景来唱，真的唱得特别好。哈哈！」秀彬称，在独唱之前想用广东话讲两句，所以很努力地练习，但刚刚大家好像听不明，成员们要求他以广东话再讲一次，秀彬叫大家要用理智去评价，当他再讲一次后大家也听不明，要成员休寜凯帮他演绎一次「听讲香港嘅夜景好靓，但更靓嘅系MOA(粉丝暱称）」。太显和杋圭也感到这次香港演唱会，事前是一半期待一半担心，若早知道这么好玩，应该早些来香港演出，杋圭更说：「真的不明白，为何我们现在才来，早知早点来，虽然不知道我们的真心有多少能传达到给大家，但今晚我渡过了一个非常满足的晚上，我爱你们。」原先喉咙痛和鼻子有点不适的秀彬表示，刚刚在观众席旁边出场时，见到四面八方观众以满足的表情望着自己，鼻子即时不再塞，可以唱好歌给大家听，他更表示，如果可以在香港再留耐一点便好了，更说：「由于大家的热情支持，令原本开两场的演唱会变成三场，所以在香港这几天会尽量让大家感受到我们的爱。」