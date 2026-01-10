TVB「最佳男配角」做物理治疗师教长者预防冬日痛症 曾共事同行爆料对病人做一事惹热议

41岁的林景程（King）毕业于香港理工大学物理治疗学系，并取得物理治疗师的专业资格，却为追演员梦，放弃物理治疗师工作，至今加入TVB已经16年，去年终挨出头，在《万千星辉颁奖典礼2024》凭《反黑英雄》首夺「最佳男配角」。林景程近年将物理治疗工作变为副业，不时在社交网分享预防及伸展运动心得，近日的一条帖文，获网民大赞是专业又贴心的「暖男」。

林景程提醒长者保暖

林景程有见近日本港受寒流袭击，多区气温跌至12度以下，林景程前日（8日）在IG发文，提醒长者记得保暖，以预防冬日关节痛症。林景程留言：「近排物理治疗工作上，遇见多咗长者出现突发性嘅关节痛，或者活动能力差咗嘅情况，其实可能系同天气冻咗有关嘅。」

林景程指出：「天气冻咗，除咗容易病之外，关节同肌肉嘅温度都会降低咗，当肌肉温度下降，血管会收缩，氧气和养分供应会少咗，肌肉嘅摄氧量亦会低咗，活动表现通常都会变差。」林景程专业地解释：「温度低亦会令关节液变黏，润滑功能差咗，就会令关节活动嘅时候更加唔顺。尤其系本身患有膝部退化性关节嘅长者，呢啲情况可能会更加明显，记得提身边嘅长者要好好保暖」。

林景程误传转行

不少网民对林景程提供专业意见，留言大赞有用，又有曾与林景程共事的网民爆料：「你是唯一一个坚落手落脚，为卧床人士认真拍痰的PT！」盛赞林景程关怀病人。另有网民以为林景程放弃幕前工作转行：「唔做演员，做物理治疗师都几好吖，帮到人！」引出林景程回复：「两样都努力做」。

