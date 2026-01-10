陈庭欣爆分讯后收海量慰问讯息 坚拒与「小鲜肉」曾锦燊交往 : 喜欢大过我 感谢Bob帮忙觅另一半望成功找数

陈庭欣（Toby）早前宣布与拍拖八年的彩丰行老板杨振源（Benny）分手，《东周刊》今期爆出Toby分手后已搬离昔日的3000呎九肚山爱巢，并搬至黄大仙500呎蜗居，又指她分手后与《东张西望》的爆肌「小鲜肉」主持曾锦燊近期过从甚密。

陈庭欣曾想过50个交代版本

昨晚（9日）陈庭欣出席「TVB职艺员新春盘菜宴」时表现轻松，她坦言正式公开讲完后确实是轻松了，因事情发生后认为最难处理的是要跟家人及大家交代，她指事前想了五十个版本，但最后原来很轻松地讲出来就可以。陈庭欣指公布分讯后收到海量讯息，甚至乎连很多年没有联络的小学同学也传讯息给她慰问，而且更叫她加油，陈庭欣表示分手并不是特别困难的事情，只是不知道为什么这一次大家特别关心自己，不过仍然感谢大家。有指她跟Benny的分手其中一个原因是因为男方多年来不乏桃色新闻的同时，对女色亦毫不避忌，陈庭欣说：「一齐咗咁耐，唔系得一个原因咁简单，呢啲留返俾我同佢自己，最主要嘅系大家谂法三观不一样，呢啲都系佢自己私人事。」

陈庭欣认与前度仍有沟通

对于被指大屋搬细屋，陈庭欣表示觉得住哪里或哪一区，是大还是小，座向在哪里，其实都没有所谓，最重要是住得舒服及开心，现在也有一个地方可以照顾宠物，最重要的是希望牠们能乖乖地不要骚扰到邻居。问到居住上是否已习惯？她说：「冇话习唔习惯，因为都系我屋企，系我本身嘅物业。」问到是否已将所有东西搬回家中？她指始终两人一起时间不短，不可能用八个星期甚至八个月可以厘清现实或是情感上的事情，也不会很简单就可以处理所有事，但时间能够冲淡和治愈一切，而现在两人也有沟通：「唔一齐唔需要反晒面，（有挽救过？）我哋两个都冇，上次都讲得好清楚，了解个状况系去到咁。」她指经历过今次之后，现在的择偶条件是找一个有共同的价值观，不止只是讲我爱你，一个发生任何事也要等你或了解你的人是最重要，不过她坦言一定不会是《东张西望》的「小鲜肉」曾锦燊，她指跟对方已认识了很久：「佢系一个一时好勤力，但一时又唔系好勤力嘅小伙子，所以啲监制知我同佢friend，就叫我去鞭策佢，（唔钟意啲细过你嘅？）如果要加多一个择偶条件，我系会喜欢大过我。」

陈庭欣收3级留言及不雅照

林盛斌早前在颁奖礼公开指今年只会帮她找男友，而且身家还要20亿起跳，陈庭欣笑言对方讲得很大：「我相信Bob爷身边所有朋友全部都好有份量，（放心交俾佢？）我好感谢Bob爷帮忙，仲要喺公开场合讲，大家都会揾佢，希望佢会找数，但缘份呢啲嘢要睇吓啰，佢介绍啲朋友俾我识梗系好啦，唔系一齐都系识多个新朋友，我又唔会特别话好寄望，同埋呢一刻我都未ready，但听到有个咁嘅朋友同你讲系开心嘅。」问到现在是否有人追？陈庭欣表示全部都是朋友，不过分讯公开之后，就有做地产的网民传讯息给自己，指用了她的新闻吸了很多流量，所以叫她以后买楼卖楼要找他，又有不认识的人传性器官照片给她之余，更有三级留言，亦有人跟她分享自己分手经历，笑指多过《东张》报料。