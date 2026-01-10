何沛珈开心节目被网民留言大赞 何依婷指老公嫌参与男生不够靓仔 提议下次找公司男艺人代替

何沛珈与何依婷出席「TVB职艺员新春盘菜宴」，两人有份参与的综艺节目《寻欢作乐的姐姐》播出后，有网民指顶不顺后期制作的特效和音效，沛珈表示觉得这些后期几搞笑，又指看到的留言通常都是赞她们，所以看评语也看得很开心，而何依婷也指见到评论也很正面，也是大赞几好睇和过瘾。

何沛珈、何依婷笑吴若希不应该去

提到网民指这节目不应该找人妻参与，两人即笑指吴若希不应该去，而同样身为人妻兼妈妈的何依婷指平常在家照顾BB很累，很难可以用言语形容，所以要放松，而这个节目也是非常健康，都是去饮饮食食和放松心灵：「真系二十四小时，返工都会放工，但妈妈呢个职业，系冇放工时间。」问何依婷老公是否也有看节目？她指有：「佢觉得啲男仔可以再靓仔啲，觉得啲靓仔教练同厨师唔够靓仔，（冇睇你表现？）佢觉得我玩得几开心，都戥我开心。」

何沛珈赞麦玲玲Level不同

至于沛珈则谓很难得有机会可以跟姊妹们去到一个好放松的旅行，而刚刚也有很多人妻同事，跟她们说上海好像很好玩，食物也很正，不过也有朋友跟她说啲男仔好像不太OK，笑指虽然男仔不OK，但她的表情很OK，沛珈说：「所以之后就会恳求制作组将佢哋拍得好OK，因为先对得住我嘅表情。」何依婷又笑指经过今次之后，发现公司的男艺人很靓仔，认为大家下次可以同一班同事去玩，这样就不需要找外援，沛珈就指最重要是有麦玲玲，因为她介绍的Level是不同的。