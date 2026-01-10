张振朗一提女友杨偲泳即口窒 : 我支持佢 避谈婚期要睇人工加几多 想孖刘颖旋和朱敏瀚再合作拍剧

张振朗与刘颖旋一起出席「TVB职艺员新春盘菜宴」，他们指今年不错，因为往年都是要拉票，今年纯粹是来享受和食嘢，可以见同事也有奖抽，也希望可以将幸运带到2026年，为新一年开个好头。

张振朗与刘颖旋CP观众受落

振朗指因观众很受落两人《夺命提示》这个CP组合，所以希望可以拍多一些短片放上网，带多点欢乐给大家。问到两人是否想再以CP档拍剧，刘颖旋表示想，因大家也是好拍档，也希望可尝试不同角色，振朗则坦言有默契是一件不错的事情，又指自己跟朱敏瀚虽然日见夜见，但两人已很久没有一起拍剧，因为上次两人合作已经是五年前的《拳王》，笑言若可以一起拍剧，就算是大混战也没有问题。

张振朗有睇《夜王》预告片

提到振朗女友杨偲泳在网上罕有放闪，分享了两人去嘉年华玩的影片和合照，振朗即口窒表示：「OK呀！」然后又搞笑地表示「我支持佢！」之后他表示去玩很正常：「啱啱2025年过咗好开心嘅一年，新一年可唔可以开心吓先？今日keep住讲都系要开心，带到欢乐俾大家，你睇完系咪好开心先？」问到新一年对恋情是否不会再避忌？他指自己一向偏低调，至于是否也会静悄悄地去睇女友演出的贺岁片《夜王》？他听后再窒：「我？到时咪知啰！（有冇睇预告片？）有睇，子华哥梗系好睇啦！（女友？）佢就梗系好睇啦，咁靓女，系咪！（几时收归己有？）迟吓先，拼搏吓先，拼搏多一段时间先，有好消息再话俾大家知。」提到主席许涛表示会加人工，振朗指等出粮睇吓几多再考量。

刘颖旋美国之旅无艳遇

刘颖旋则刚从美国返港，她指开心在圣诞节能跟家人渡过则刚从美国返港，她指开心在圣诞节能跟家人渡过，返港时也有点不舍，问到此行是否有「相睇」？她表示没有，也没有识到男仔，至于有否被家人问几时拍拖？她指大家并不注重这些事情，只会关心她下一次何时再返美国及何时能一起吃饭。

另外好友朱敏瀚上台唱歌后，珍姐（曾励珍）讲笑指他唱得不好，叫他再唱，张振朗与吴业坤即上台帮忙，而郭柏妍、王敏奕、刘颖旋及周嘉洛等上台伴舞。