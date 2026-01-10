罗子溢失落视帝不气馁 子女太太齐赞「心中的No.1」感窝心 不抗拒夫妻档拍剧 : 搞笑比较好

罗子溢、张振朗、刘颖旋、何依婷及何沛珈等昨晚（9日）到将军澳电视城出席「TVB职艺员新春盘菜宴」，是晚延开150席，约200位艺人与1600位幕后齐聚，一起食盘菜。

与杨茜尧尽在不言中

罗子溢开心到场，他指有很多同事之前合作过，但较少机会可以聚在一起吃饭，可趁这次跟大家影相顺便谢票。对于失落视帝，子溢觉得这个过程中自己在累积一些东西，慢慢累积到一个正确的时间或再有好一点的作品时，希望不会再令大家失望。提到他落力拉票，看起来很想得奖，子溢表示就算今年拍的不是台庆剧，自己也会积极拉票，太太杨茜尧事后指他是「心中的No.1」，他指对方是自己老婆，所以很正常，又笑言是出于感情：「我觉得好窝心嘅系，虽然佢哋写嘅字好简单，但作为一个父亲睇到系好感动。」而他又谓老婆虽然除此之外没有特别表示，但两人已是尽在不言中，知道她也会一直支持自己，两夫妻也不需讲得很明白，心照就OK。问到是否想夫妻档拍剧，然后一起提名？子溢表示想，因两人上次同剧已是《家族荣耀》：「我经常都话我完全接受同佢一齐拍，不过就搞笑剧会比较好，如果做夫妻或情侣的话，就好似将私隐摊出来一样。」

罗子溢将参与新剧《枱底》

至于之后会否放假？他就表示很想工作，而公司也已经安排了其他工作，又透露新剧《枱底》稍后会开拍，之后也会有其他剧，希望今年再多产点，又谓早两年累积了一些观众支持，认为若能再做一次《金色森林》的话，觉得自己可以再做好点：「如果嚟紧有新角色，再俾啲心机，等观众觉得越嚟越有份量，之后就等待。」子溢觉得不要以奖项为目标，得到观众的认同才是最重要，因若被提名的话，观众也一定会有要求：「我希望自己之后嘅作品都可以达到𠮶个水平，（有冇谂过两个视帝都攞唔到？）当日都有人问我，我话就算得我唔会骄傲，失落我又唔会气馁，总之一切尽力。」