61岁雷宇扬激罕露面 懒理婚变传闻与吴启华斗晒名表显富贵 曾因内地嫩妻一句话惹离婚揣测

现年61岁的雷宇扬，2012年与细21年的内地女主播马荔结婚超过10年，兼育有一子，一家三口定居广州。马荔一直以来都频频在抖音直播、拍片，而「一代鬼王」雷宇扬就显得相当低调，亦甚少返香港工作。近日网上流传了一条雷宇扬与吴启华及林韦辰的晒劳力士名表的影片，并以「翻炒」电影《赌侠》中的桥段，十分搞笑。

雷宇扬晒手上名表

影片中的雷宇扬、吴启华及林韦辰平排站在一起，各自晒手上的名表，吴启华指住雷宇扬说：「这个是劳力士（Rolex）！」此时林韦辰亦伸出手上名表，吴启华看到亦惊讶地表示：「传说中的绿迪（绿面地通拿）！」当三人看得兴起之际，在电影《赌侠》中饰演独眼「大军」的程东突然推门进来，并说：「你们三个在搞甚么？」他们即时用手掩着手上的名表，此时程东再扮作电影桥段中，掩着一只眼睛用特异功能「看穿」了吴启华手上藏着一只炒价约50万的地通拿，并指向他说：「你！拿出来！」三人的反应亦即变得面青青。

雷宇扬被传婚变

早年雷宇扬拍很多灵异题材的节目、电影及剧集，后来曾转战幕后发展做导演及监制。婚后定居广州，转行开餐馆做老板，而雷宇扬的内地女主播马荔婚后亦已淡出主播界，近年不时在网上开直播分享生活，不过未见老公和儿子入镜，其后见马荔与弟弟拍抖音片互动，当时马荔的弟弟表示：「我姊夫被人打了。」马荔竟回答：「你哪来的姊夫？」令网民关心雷宇扬是否已跟马荔离婚？

