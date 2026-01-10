李香琴「继子」内地揾食艰难  认一部位剧痛险跌倒面容痛苦  曾患罕有病萌轻生念头

现年75岁的卢冠廷，入行逾40年，其名曲《凭著爱》、《陪著你走》、《一生所爱》等唱到街知巷闻，去年在红馆完成《My Music•My Life一生所爱》演唱会后，曾表示不会再于香港开唱。然而，面对内地庞大的市场和乐迷的热情，他决定北上，并将于1月17日在广州举行演唱会。近日他为此到广州宣传，但其身体状况却似乎亮起红灯，令人担忧。

卢冠廷双腿乏力几乎跌倒

根据现场影片，卢冠廷在出席宣传活动时，行动显得相当吃力。他全程需要紧紧跷著太太唐书琛的手臂，步履缓慢，步行时更是一拐一拐，双腿看似无力。在跨过一个小门槛时，他双腿突然发软，需马上用手揿实大腿才能站稳。而在另一个户外舞台活动中，情况更为惊险，卢冠廷上台时疑因膝头剧痛，脚步不稳险些跌倒，身旁工作人员立即上前搀扶。他站定后按著左脚膝头，并向主持人摇头坦言「膝头哥痛」，脸上流露痛苦神情。

卢冠廷唐书琛恩爱逾40年

虽然身体抱恙，但卢冠廷身边幸有结婚逾40年的太太唐书琛寸步不离地细心照料，成为他最大的支柱。当被内地传媒问及「一生做得最对的决定」时，他毫不犹豫地望著太太甜笑说：「梗系娶到呢个老婆！」夫妻情深，溢于言表。

卢冠廷曾想过轻生

事实上，卢冠廷多年来一直与病魔搏斗。他曾自爆患上罕见的「化学敏感症」，病情严重时，只要一睡觉，头、手、脚及心脏就会出现麻痺，导致他长期失眠，身心受尽折磨，更一度萌生轻生念头。他忆述：「真的有想过自杀，医生都说没办法。」最终他花了十年时间自行研究医学、调整生活方式，才得以控制病情。

卢冠廷叫李香琴「哎吔阿妈」

除了健康问题，卢冠廷显赫的家庭背景亦为人津津乐道。他生于演艺世家，父亲是粤剧名伶卢海天，而已故著名演员李香琴亦曾为申请美国籍与其父假结婚，因此卢冠廷称李香琴为「哎吔阿妈」，可算是她的「继子」。如今，这位乐坛前辈即使步履蹒跚，依然坚持对音乐的热爱，在爱妻的扶持下再踏舞台，其毅力实在令人敬佩。

