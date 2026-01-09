金多宝丨Edan豪华别墅拍戏：已经感觉自己中咗 金燕玲自爆强忍腰痛拍摄

导演翁子光首部新春贺岁喜剧电影《金多宝》，汇聚金像级豪华阵容包括金燕玲、钟雪莹、MIRROR成员吕爵安（Edan）、李尚正、杨诗敏（虾头）等实力阵容主演。

翁子光大赞主角演出有惊喜

《金多宝》中的「梦想豪宅」实景随全新海报曝光，这栋雅致别墅，不仅是故事中「假中奖」林氏一家的临时居所，更是全片温馨笑料与亲情升温的重要场景。导演翁子光表示：「《金多宝》透过一个『中奖但冇买』嘅荒诞设定，讲出家庭的重要性，也是一个很『香港』的故事，剧情发展当然不是一个简单的喜剧故事，相信会给到大家不少惊喜，特别是几位主角的演出更是令人喜出望外。」

吕爵安假扮别墅管家

戏中钟雪莹向Edan借来本来用作电影拍摄的近亿别墅，谎称是以金多宝中奖奖金购买，以一圆金燕玲美梦，因此一家五口进驻别墅 ，金燕玲分享：「记得一开始拍摄时候遇上打风，所以拍摄时间都变得好紧张，加上𠮶阵自己腰部受伤，好多时都会腰痛。多得幕前幕后一齐好尽力完成每一场戏赶上进度，加上狗仔仲系第一次演戏，所以笑料百出。」而Edan则笑言：「借别墅嘅桥段好搞笑，我个角色祖谦负责照顾『假中奖』一家，别墅环境引发好多唔同嘅笑点我仲要扮演管家，好有挑战性！每日喺别墅拍戏，已经感觉自己中咗金多宝，期待同观众新年见！」