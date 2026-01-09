Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金多宝丨Edan豪华别墅拍戏：已经感觉自己中咗 金燕玲自爆强忍腰痛拍摄

影视圈
更新时间：22:45 2026-01-09 HKT
发布时间：22:45 2026-01-09 HKT

导演翁子光首部新春贺岁喜剧电影《金多宝》，汇聚金像级豪华阵容包括金燕玲、钟雪莹、MIRROR成员吕爵安（Edan）、李尚正、杨诗敏（虾头）等实力阵容主演。

翁子光大赞主角演出有惊喜

《金多宝》中的「梦想豪宅」实景随全新海报曝光，这栋雅致别墅，不仅是故事中「假中奖」林氏一家的临时居所，更是全片温馨笑料与亲情升温的重要场景。导演翁子光表示：「《金多宝》透过一个『中奖但冇买』嘅荒诞设定，讲出家庭的重要性，也是一个很『香港』的故事，剧情发展当然不是一个简单的喜剧故事，相信会给到大家不少惊喜，特别是几位主角的演出更是令人喜出望外。」

吕爵安假扮别墅管家

戏中钟雪莹向Edan借来本来用作电影拍摄的近亿别墅，谎称是以金多宝中奖奖金购买，以一圆金燕玲美梦，因此一家五口进驻别墅 ，金燕玲分享：「记得一开始拍摄时候遇上打风，所以拍摄时间都变得好紧张，加上𠮶阵自己腰部受伤，好多时都会腰痛。多得幕前幕后一齐好尽力完成每一场戏赶上进度，加上狗仔仲系第一次演戏，所以笑料百出。」而Edan则笑言：「借别墅嘅桥段好搞笑，我个角色祖谦负责照顾『假中奖』一家，别墅环境引发好多唔同嘅笑点我仲要扮演管家，好有挑战性！每日喺别墅拍戏，已经感觉自己中咗金多宝，期待同观众新年见！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁老翁争位施袭｜据悉老翁事隔5日终落网 涉「兜锤窝面」打女乘客惹众怒
01:41
港铁老翁争位施袭｜72岁翁事隔5日终落网 涉「兜锤窝面」打女乘客惹众怒
突发
4小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
10小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
10小时前
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
饮食
8小时前
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
影视圈
3小时前
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
影视圈
5小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
12小时前
方媛揭秘天王家庭日常 泄跑马地3千呎豪宅内部 郭富城甘做「女儿奴」互动画面曝光
方媛揭秘天王家庭日常 泄跑马地3千呎豪宅内部 郭富城甘做「女儿奴」互动画面曝光
影视圈
6小时前
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
即时中国
4小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
12小时前