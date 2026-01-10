Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《拼命三郎》重映谢票 谭耀文孖林家熙、应智越为金像奖拉票：打破宿命

影视圈
更新时间：09:45 2026-01-10 HKT
发布时间：09:45 2026-01-10 HKT

谭耀文、林家熙（Locker）、应智越和导演陈大利日前齐为电影《拼命三郎》在戏院特别重映谢票，吸引不少影迷入场支持，大家表现都相当热情，在完场后争取机会同男主角谭耀文合照，导演陈大利说：「今次重影希望为今届电影金像奖提名拉票，在现今电影市场大环境下，希望有诚意及充满本土文化的电影都能得到注视和鼓励。」

阿谭为Locker拉票

谭耀文表示：「近日突然听到好多朋友说在飞机上看了《拼命三郎》，他们觉得好好睇，给了我很多鼓励！」在谢票时很多现场观众也希望阿谭能够获得电影金像奖男主角的提名，阿谭回应说：「虽然人有时要认命，但唔代表要放弃！就算只有少许机会能够成功都一样要拼，不然怎样打破宿命？就好像《拼命三郎》的意念一样！」阿谭更为Locker拉票、希望这段父子情不要被忽略。

细猫首参演电影寻求突破

Locker说：「今次是我入行10年以来戏份最重的一次电影拍摄，能参与这部电影是自己的一个里程碑。亦都好希望老豆谭哥可以如愿以偿，更加感谢导演给予演出机会。」细猫应智越也是首次参演电影，他为寻求突破在电影中饰演反派，坦言：「演戏真系好好玩，可以跟谭哥，Mark哥学到好多，特别感谢武术指导German张文杰耐心教导。」


 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
影视圈
14小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
20小时前
周星驰「旧爱」煞科宴上演「致命诱惑」 一举动惹黄宗泽骚动「问米式」召唤
周星驰「旧爱」煞科宴上演「致命诱惑」 一举动惹黄宗泽骚动「问米式」召唤
影视圈
11小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
21小时前
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
即时中国
15小时前
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
影视圈
15小时前
江华回应冇份拍《寻秦记》电影版：唔可惜 自爆本获安排于片尾出场 评论彩蛋「冇特别」
江华回应冇份拍《寻秦记》电影版：唔可惜 自爆本获安排于片尾出场 评论彩蛋「冇特别」
影视圈
16小时前
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
饮食
19小时前
移加港男突袭酒楼畀惊喜妈妈！场面劲温馨︰衰仔！你几时返嚟㗎？感动网民「眼湿湿」
移加港男突袭酒楼畀惊喜妈妈！场面劲温馨︰衰仔！你几时返嚟㗎？感动网民「眼湿湿」
生活百科
18小时前
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
饮食
20小时前