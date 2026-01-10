《拼命三郎》重映谢票 谭耀文孖林家熙、应智越为金像奖拉票：打破宿命

谭耀文、林家熙（Locker）、应智越和导演陈大利日前齐为电影《拼命三郎》在戏院特别重映谢票，吸引不少影迷入场支持，大家表现都相当热情，在完场后争取机会同男主角谭耀文合照，导演陈大利说：「今次重影希望为今届电影金像奖提名拉票，在现今电影市场大环境下，希望有诚意及充满本土文化的电影都能得到注视和鼓励。」

阿谭为Locker拉票

谭耀文表示：「近日突然听到好多朋友说在飞机上看了《拼命三郎》，他们觉得好好睇，给了我很多鼓励！」在谢票时很多现场观众也希望阿谭能够获得电影金像奖男主角的提名，阿谭回应说：「虽然人有时要认命，但唔代表要放弃！就算只有少许机会能够成功都一样要拼，不然怎样打破宿命？就好像《拼命三郎》的意念一样！」阿谭更为Locker拉票、希望这段父子情不要被忽略。

细猫首参演电影寻求突破

Locker说：「今次是我入行10年以来戏份最重的一次电影拍摄，能参与这部电影是自己的一个里程碑。亦都好希望老豆谭哥可以如愿以偿，更加感谢导演给予演出机会。」细猫应智越也是首次参演电影，他为寻求突破在电影中饰演反派，坦言：「演戏真系好好玩，可以跟谭哥，Mark哥学到好多，特别感谢武术指导German张文杰耐心教导。」



