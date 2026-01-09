《天下无不西之闺蜜》作首场演出李佳芯亲临捧场 黄智雯回应李施嬅被指恋爱脑：最重要佢开心 杨诗敏无惧《金多宝》、《夜王》打对台吁观众一同支持

黄智雯和杨诗敏主演的舞台剧《天下无不西之闺蜜》今晚（9日）首场演出，胡说八道会、刘德华等送上花篮祝贺，众人下午先举行拜神仪式，祈求演出顺利。黄智雯和杨诗敏受访时透露彩排时很顺利，虽然有时都忍不住爆笑，但相信正式演出时能忍得住，而且这是喜剧，就算爆笑也可接受。此外，李佳芯、杨潮凯、梁嘉琪和岑乐怡都有到来捧场。

有邀请「胡说八道会」睇舞台剧

黄智雯和杨诗敏又说先后生病，黄智雯称之前患感冒时感紧张，怕演出时会声沙，幸看医生后已康复，杨诗敏笑指她病完就到自己病，但今日彩排完，自觉状态不错。谈到剧中角色，2人都说有很大突破，黄智雯透露会爆粗，笑言和平时的自己不同，原来有时说话用一些助语词会有力一些，感觉很爽，杨诗敏则指自己剧中看似斯文保守，却有令人吓一跳的突破，又叫观众要热切期待，「除了女人戏，会有啲男人比我哋玩下，有两个男演员要牺牲色相，但我牺牲嘅程度都很大。」黄智雯表示有邀请「胡说八道会」的姊妹来看，但她们都很忙，会分开来捧场，又说在剧中有加插与姊妹们发生过的真实故事，如她们看到会有共鸣，坦言事前无告诉她们，要给她们惊喜。

「胡说八道会」恋爱好自由

此外，李施嬅和前男友车崇健早前一起拍摄内地综艺节目《再见爱人5》，在大结局中复合惹来网民热议，不少网民为李施嬅感不值，认为她可以揾更好的另一半，更有指她太过恋爱脑，好友黄智雯表示没看过节目，与李施嬅久未见面，「我生日时佢唔系香港，我哋一班姊妹嘅恋爱都好自由，聚会时未必会倾到感情事，最重要系佢开心，边个有事都会撑大家。」杨诗敏有份演出的贺岁片《金多宝》与黄子华和郑秀文主演的《夜王》打对台，她笑言两套戏的风格都不同，「我哋系温情一啲，子华哥就爆炸性一啲，我觉得好好，有唔同电影带给大家欢乐，两套片都要支持，睇完一套再一套。」