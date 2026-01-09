李乐诗4度重建乳房失败决放弃 支持平胸可以很美最重要身体健康 与文佩玲何婉盈组女团想再收生教唱歌

李乐诗（Joyce）于2021年证实患上乳癌，而她最终选择切除双乳，及后却遇上4度重建乳房失败，今日（9日）她与文佩玲到理工大学为《同心同路。声动香港》慈善音乐会宣传。

李乐诗老公支持太太所有决定

李乐诗对于之前治疗过程直言感到有点辛苦，她称完成切除乳房手术后一个月接受重建手术，「完成第一次重建手术之后全身发炎红肿而且歪了，感觉很难看，之后做手术取出重建物一个月后再做手术。」可是每次也因发炎影响身体，在4个月内接受4次手术，最终也决定放弃，不想再做，她说：「也想跟女士们说，平胸也可以不错，这样也很靓，最紧要身体健康，而且老公很支持我，最重要是我能陪在他身旁。」完成手术后Joyce要每天服用药物5年，现在已经服用了两年半，为免身体其他部位因服用该药物受副作用影响，她需要定期做身体检查。

Super Queens将制作新歌

现在Joyce十分积极，早前与文佩玲和何婉盈组成Super Queens女子组制作新歌，抒发和分享女士们在这年纪面对的困难，三月中她们将会在广州举行演唱会。她透露，手术后一段时间没有唱歌，起初重拾唱歌时，有一种泄了气令自己不够气唱歌的感觉，觉得声线没有力量，但现在已经没事，开骚前几个月便会开始每天练歌。另方面，她又开始收生教唱歌，问到老公会否怕她辛苦而不让她做太多？Joyce说：「我想做什么事老公都会很支持，但当然要预时间投放在家庭上。」