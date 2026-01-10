Gin Lee首战红馆四面台 预告极致性感无框架丨专访

Gin Lee（李幸倪）将于下月7日至8日首度挑战红馆四面台举行《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》，视为个人里程碑。她预告服装将突破框架、极致性感，并在演唱会后计划休假观赏极光。此外，Gin Lee透露获任达华邀拍戏，期待发掘幽默一面，亦盼望与张敬轩合作，惟强调结婚尚无时间表。采访：钟舜英 摄影：罗安强

Gin Lee事隔八年再踏红馆，Gin Lee坦言心情紧张又开心，她表示：「未试过四面台演出，知道多了很多东西要设计，无论台、灯、声及舞步也是360度，比起三面台难度高很多，加上想带新鲜感给大家。」由于至今已推出超过一百首歌，Gin Lee对于演唱会歌单挑选感到难于取舍，她会努力平衡乐迷的期望与演唱会的整体编排。

见于演唱会海报，Gin Lee以性感示人，问到演出是否以性感为主？Gin Lee表明自己在服装上没有底线，唯一的考量是不影响唱歌跳舞，让她能无顾忌地演出。除此之外，她愿意尝试任何靓丽服装，并希望造型能「靓到极致」：「性感要性感到极致、华丽要华丽到极致、浮夸也要浮夸到极致，一定要以靓为主，所以没有框架局限自己。」为了穿上心仪的演出服，Gin Lee亦正努力操练身形。至于嘉宾安排，Gin Lee表示仍未确定，但她希望邀请嘉宾能配合演唱会主题，并为演出带来亮点，若有合适人选便会诚意邀请。

盼好时机与张敬轩合唱

Gin Lee觉得加入英皇娱乐三年已融入大家庭，被问到与师兄师姐的互动，她解释因大家各有各忙，不会刻意多做联络，待演唱会完结后再尝试相约聚餐。谈到合作意向，她表示除了早前与谢霆锋合作过，亦希望与公司其他艺人合作。她透露：「讲了很久也未能正式与张敬轩合作，希望日后有机会合唱一首歌。曾经想过是否一起做一首歌，这件事一直放在一旁，等待好时机才发生。」

Gin Lee歌曲《白夜行》找来大师兄谢霆锋出手作曲兼监制。

Gin Lee想跟张敬轩(右2)合唱。

《叱咤颁奖典礼》上Gin Lee乘势宣传自己2月的红馆个唱。

连续两年夺叱咤颁女歌手金奖的Gin Lee，回家和爱猫分享。

望跟华哥拍戏发掘幽默

拍戏方面，Gin Lee同样想尝试，更惊喜透露任达华曾开口邀请她拍戏：「哦！竟然找我拍戏，若然有机会与他合作，甚么角色也可以。大家近日发掘到我幽默一面，若有喜剧我也愿意尝试。」

计划睇极光结婚冇压力

Gin Lee透露完成演唱会后计划放假观赏极光，被问到会否顺道结婚？她明确表示不会，暂时未有结婚想法。她认为结婚是人生大事，需要深思熟虑，而且没有生育计划，因此没有结婚压力。由于性格低调，Gin Lee觉得自己很可能像其他艺人一样，选择在外地安静完成婚礼，再找合适时间公布：「因我是个I人，想静也不想热闹。虽知道有很多人想替我开心，但有得选择我会拣最舒服的方式进行这件人生大事，所以婚礼可能只会有家人及一些紧密朋友。」

