45岁女星不敌大肠癌病逝 抗癌4年两次动刀 电疗后仍为女儿赢歌唱比赛令人动容

马来西亚音乐圈今日传来令人心碎的噩耗，以温暖歌声和坚强意志为人熟知的女歌手毛依贤，于前日（1月7日）因大肠癌不幸病逝于医院，终年仅45岁，消息震惊各界。其丈夫萧靖凇已证实死讯，并在社交媒体上发表千字长文深情怀念亡妻，字里行间流露的悲痛与爱意，令人为之动容。

毛依贤患重病仍上台为爱女圆梦

毛依贤最令人敬佩和心疼的，莫过于她在生命最后阶段展现的伟大母爱。去年，即使已病入膏肓，癌细胞扩散至全身器官，她仍毅然决然地带著当时年仅7岁的爱女，一同站上歌唱比赛《好声 Family》第六季的舞台。

相关阅读：47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活

毛依贤电疗后和女儿练舞

据悉，当时的毛依贤每天都必须奔波于医院接受电疗，身体极其虚弱，但一回到家，她便立刻投入与女儿的练歌和排舞之中。凭借著这份为母则强的惊人毅力，母女二人最终在「巅峰之夜」总决赛中脱颖而出，勇夺冠军。毛依贤生前曾表示，能和女儿一起完成这件事，是「人生中最有意义的事情」，她希望能为女儿留下最珍贵、最美好的回忆。这份在舞台上燃烧生命绽放的光芒，如今成为了无数人心中的绝响。

毛依贤丈夫悲痛证实死讯

毛依贤的丈夫萧靖凇于昨日（8日）在个人社交帐号上发布讣告，证实了妻子离世的消息。他透露，毛依贤在家人陪伴下，安详地走完了人生的最后一程。

丈夫：毛依贤永活我们心中

他在文中写道：「我们心爱的毛毛，已经安然离世…如今她彻底放下了病痛，也算是功德圆满的一件事情。愿最爱的毛毛一路走好，化作温柔的光，她永远活在我们的心中。」他表示，毛依贤是一位勇敢且坚强的妻子与母亲，在生命的最后时刻，将爱化为力量，鼓舞了所有人。他承诺将会带著女儿好好生活，并相信妻子会在天堂为他们指引明灯。

毛依贤对抗病魔四年两度开刀

据其家人透露，毛依贤在四年前确诊罹患大肠癌第四期。在这四年间，她勇敢地与病魔搏斗，曾先后两次接受手术。然而，由于肿瘤持续恶化，癌细胞最终扩散至全身，并导致脑部与胸腔严重积水，最终不敌病魔，与世长辞。

毛依贤下周一出殡

毛依贤一生热爱歌唱事业，曾夺下多个歌唱比赛奖项，并参与过多首贺岁歌曲的演唱，其温暖的歌声是许多歌迷的集体回忆。据悉，毛依贤的家人将在家中设灵5天，预计于下周一（1月12日）出殡。

相关阅读：29岁男星惊爆堕毙身亡 死因披露内情令人摇头叹息 惨挨思觉失调10年痛苦难当