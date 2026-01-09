刘威煌日前与安雅希工作未闻对方离巢 颜米羔撑公司资源多不会被摊薄 感恩曾志伟照顾《中年》要办聚会饯别

刘威煌、涂家尧、颜米羔、李乐诗、韦绮姗、谭嘉仪、支誉仪、何启南及胡渭康等，今日（9日）一起到理工大学为《同心同路。声动香港》慈善音乐会宣传，这次除有近二十位歌手及音乐人演出外，并获得多个企业、基金会及社会团体鼎力支持，目的是感谢社工、义工及市民，齐为香港打气，是次收益将用于早前大埔火灾受影响人士的纷争调解、救援及纾困工作，协助社区重建之用。

刘威煌信离巢一定沟通过有共识

刘威煌、涂家尧和颜米羔受访时异口同声表示，上次一起演出已经超过一年时间，所以希望日后经常再有合作机会。与他们同属《中年好声音2》成员的安雅希昨日在网上突然贴出与TVBubby的合照并留言：「万分舍不得。」疑宣布离开TVB。刘威煌称，前几天才与安雅希一起工作，但却没有谈及对方是否离开TVB这件事，所以真的不知是真是假，只看到她昨日在网上贴文，大家也只是在估计，待她自己证实。涂家尧要求刘威煌即时致电问问安雅希。问到会否对安雅希离开TVB感到可惜？刘威煌感到，公司与大家的合作是双方面，永不会是单方面的事，现在还未证实，如果是真的话，他们一定有沟通过才达成共识，尊重每一个单位，所以不评论。

涂家尧称无约自由自在

《中年好声音》已进行第四季赛事，问他们可否会觉得竞争越来越大以及资源被摊薄？颜米羔表示，公司资源那么多不会被摊薄的，只会有增长，期待每位追梦的人保持为自己想做的事去做，其他的不评论了。而涂家尧则没有合约在身，所以觉得自己十分自由自在。此外，《中年好声音》节目由曾志伟一手速成，现在曾志伟退任，他们会否计划相约志伟吃饯别饭？他们表示很感恩，一直有曾志伟照顾，刘威煌表示，真的要聚会一下，很感恩及多谢曾志伟，除了曾志伟之外，台前幕后很多工作人员也可能有些已经离开了公司而大家不知道，所以也要多谢他们，他说：「希望曾生有更好的前路。」