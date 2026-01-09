温碧霞罕曝光胞姊靓样大晒强劲基因 曾自爆童年一家十口逼木屋穷到险卖女

59岁的温碧霞生于大家庭，有四兄三姊，在家中排行最细。温碧霞与富商何祖光结婚25年，婚后未有生儿育女，只在2010年收养被遗弃在内地火车站的孤儿何国伦（Xavier）。温碧霞近日在社交网分享家庭照，写上：「Lovely moment」，除见到有老公及养子的合照外，其胞姊的外貌更引起网民关注。

温碧霞圈中冻龄「美魔女」

温碧霞今年生日便「登六」，却因外表保养得好，被视为圈中冻龄「美魔女」代表之一。温碧霞前日（7日）在IG分享多张照片，分享与家人度过的愉快时刻。温碧霞晒出与老公及养子的照片外，当中更见到有温碧霞的胞姊，不少网民指温碧霞与家姐生得似样，同样外表年轻。

温碧霞早年曾分享与家人的合照，当时网上误传其两位胞姊是「旧同学」，更有口臭网民指两位「旧同学」外表比温碧霞年老多岁，导致温碧霞要作出澄清，解释两位相中人是其胞姊：「几位姐姐同我相差十几岁，佢哋自细对我无微不至，照顾周到。」

温碧霞15岁离家出走

温碧霞虽然有八兄弟姊妹，排在最尾，但当年时生活清贫曾一家十口屈居数百呎的木屋，每逢打风落雨，屋顶的瓦顶还会漏水。在温碧霞5岁曾因家中经济拮据，险被母亲卖走，直到15岁时与母亲狠掴后离家出走，在街头被星探发掘参与电影《靓妹仔》，加入娱乐圈至今，当年在街上被星探发掘参与拍摄电影《靓妹仔》而加入娱乐圈凭处女作《靓妹仔》，获提名金像奖「最佳新演员」。

