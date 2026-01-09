Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卫诗雅否认挥低一众对手成新戏女主角 不担心《寻秦记》打破《破·地狱》票房：想大家一齐好

影视圈
更新时间：17:45 2026-01-09 HKT
发布时间：17:45 2026-01-09 HKT

卫诗雅今日（9日）以品牌大使身份出席活动，并即场玩游戏，又带领狗狗穿越障碍。久未在港出席公开活动的卫诗雅透露，现正在广州忙于拍摄电影《空枪》，她指从去年11月底开始入剧组到现在，预计到2月才可完成拍摄，可以回港过农历年。

赞老公送礼物有心思

有指卫诗雅今次挥低一众对手成为女主角，她即谦称：「冇咁嘅事！」至于老公周祉安是否有去探班？她指不准其他人去探班，由于太攰所以连视像也没有，问她返港后如何慰藉老公？她笑指不用，不过圣诞和新年也刚好在港，两人也有一起过，又指老公没有投诉之余，还送礼物给自己：「太有心意，件礼物系摆喺度已经充满欢乐，我叫佢下次唔使俾惊喜。（你有冇送礼物？）冇，我完全唔记得，佢边日生日我都唔系好记得，近排真系冇心机做其他嘢，一入剧组我想专注啲！」

喜见《寻秦记》冲破5000万票房

提到卫诗雅与老公早前现身大埔支援灾民，卫诗雅指这不值一提，因为去到现在也有很多人在帮忙，又谓在不用拍摄的日子也有去帮忙，自己又不是医生，去到也不知能帮什么，只能在旁边做一些传递的工作：「𠮶日都有好多唔同医生、市民同护士，其实每次去都有好多市民帮手。」电影《寻秦记》票房强劲，已冲破5000万，卫诗雅表示好开心，问到可会担心打破《破·地狱》票房？她说：「大家一齐好当然仲好，因为呢个系香港电影，我都想大家好，（睇咗未？）我未，如果我呢几日唔使拍有时间，一定会睇。」

盼跟老公年尾去蜜月旅行  

卫诗雅去年成为影后后名利双收，她也坦言多了工作，但自己也宁愿交多一点税，又自爆自己是好市民，入行不久后自己走到税局问为何没有税单：「我以为出嚟做嘢就要交税，我唔识，跟住佢哋话我个收入未至于要交税，我真系试过咁做，因为我惊漏咗，咁而家好开心可以交税，但𠮶个画面我真系好深刻！」工作方面，卫诗雅指正在洽谈其他电影工作，当中也有港产片，预计将会拍摄到六月，而年尾也希望可以跟老公去一个真正的蜜月旅行。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
7小时前
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
影视圈
9小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
22小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
5小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
20小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
8小时前
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
影视圈
5小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT