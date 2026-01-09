Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林子善被爆无礼貌行为 「上水」亲回反击：真心对我一啲伤害都冇

影视圈
更新时间：16:45 2026-01-09 HKT
发布时间：16:45 2026-01-09 HKT

近日有网民在Threads讨论「遇过最有礼貌及无礼貌艺人」，反应相当热烈，除了有A0人设崩坏的钟柔美，钟嘉欣、张可颐同样被翻旧帐，而在娱乐圈打滚多年的TVB艺人林子善亦被网民点名爆冇礼貌行为。面对指控，林子善却「上水」亲回反击，除指网民无中生有，更谓：「真心对我一啲伤害都冇」。

林子善称向来以礼貌待人行先

该网民分享写道：「林子善，之前去佢间龙凤冰室食常餐，米粉个汤好似清水健咁清，咁岩林生系到，同佢打个招呼，顺手讲声个汤真系无味，点知佢一句，『系咁架啦，唔岩食下次咪唔好X黎啰』。」面对网民指控，林子善亲自现身社交网反击，并表示「得啖笑」：「喺度睇咗咁多留言！关于我嘅真系得啖笑，唔系想得失大家，而系有网民想俾我知道有人讲紧我add咗我入嚟，对我一啲指控真心，我一向做人都系礼貌待人行先，睇过啲事根本都冇发生过，吹得就吹，有阵时做人唔好咁啦。」

林子善续指网民这些行为对他完全造不成伤害：「真心对我一啲伤害都冇，但如果做呢啲事令到你可以舒缓吓嘅绝对冇问题，作为一个公众人物都系娱乐下大家，但可以睇到呢啲人绝对冇接触过我，认识我嘅人，知道我对人一向都有礼貌有家教，新闻嘅嘢有阵时我哋自己都费事越描越黑，所以不作解释，好多都系标题党，祝大家生活愉快，其他嘅嘢唔再一一回复了。」

林子善被网民留言力撑

其后，他再留言表示每一个人看一件事件，视乎当事人的主观态度：「其实都好两面睇！好简单我成日都讲一个道理，正常人会睇到扶阿婆过马路，钟意你嘅人，仲会赞你好好又敬老又有爱心，但唔钟意你嘅人，佢嘅眼里便只会睇到，你扮嘢扮有爱心，再差啲嘅系呢条友系咪准备推阿婆出马路，所以呢个世界真系好难解释咁多，做返自己问心无愧，我嘅生活唔系为别人而生存，亦都唔系需要任何人赞颂，唔好伤害别人令人唔开心，自己同家人健康快乐已经足够！其他嘅事钟意点谂就点谂，正能量去面对。」虽然，林子善被网民列入「无礼貌艺人」，但亦有人留言力撑林子善为人好nice：「林子善劲 nice 㖞 之前喺将军澳寿司郎见到佢哋一家我跌咗嘢佢仲帮手」、「冇证据，你话只老鼠识讲嘢都得㗎啦，我喺大坑咁多年，见到子善都好Nice同我打招呼㖞」。

