Carina大热当选VIVA队长 曾与Ada倾一粒钟电话讨论「大计」 团综尾集真情流露有笑有泪

女团VIVA成员Carina近日冲出香港，登上国际著名品牌CK广告，大晒九头身美好身段，广告更覆盖全亚洲，认真威水！而VIVA自家团综《VIVA Medium Rare House S2》亦迎来感动又爆笑的最终章，成军一年半，终于透过全民投票选出队长，今次投票机制相当全面，网民占40%、公司同事占40%、成员自己占20%，结果Carina于三个部分都获得最高票数，VIVA团内投票更拿到三票！

盼VIVA再开新团综

随后，Carina认真发表「队长宣言」，除了多谢网民、队友及同事，更谓：「我会努力带领VIVA行得更加远。」她透露早前跟Ada聊了一个多小时的电话，因为当时两人票数领先，所以有幻想过「大计」：「如果我真系做咗队长，有啲咩系我想做？首先我有一个谂法，我会安排喺唔同范畴上都有一个小队长！」Carina指希望VALC任跳舞小队长，Macy负责带大家show前开声，Ada就继续做「家庭总指挥」处理内务。又希望每星期安排一至两日团练，保持默契，因为四人将会搬离宿舍，一起的时间会变少。最后她还预告，希望2026年推出所有作品后，可以于第二个地方跟大家再开新团综！

VIVA四人真情流露

画风一转，来到最后一集团综，VIVA四人分享感受时真情流露。VALC谓最开心是感受到好好的信任；Ada认为今季大家真的像屋企人；Carina就沾沾自喜说很喜欢跟人讲说「我今晚要返宿舍」，觉得这种 bonding 好难得而且十分珍惜；Macy坦言没有不舍得的感觉，「我知道就算我哋唔喺宿舍住，出到去工作嘅时候我哋都会一齐住。」想得通透。团综最终章就在一片泪水与欢乐笑声中，圆满结束。