《寻秦记》经典配角惨成「楼蟹」变负资产  曾移民遇金融风暴持货多年仍蚀本：想穿越返去唔买楼

现年64岁的资深演员欧瑞伟，最近在电影版《寻秦记》中再次饰演「陶总管」一角，勾起不少观众的集体回忆，人气再度急升。然而，原来他能参演这部经典剧集，竟与97金融风暴有莫大关连。欧瑞伟近日接受传媒访问时，大谈当年如何惨成「楼蟹」，并表示虽然之后持货逾十年，但仍然蚀本收场。

欧瑞伟惨遇金融风暴成楼蟹

欧瑞伟表示，当时他结婚之后就于马来西亚发展，于97年却不幸遇上金融风暴，除了当地很多电影和制作公司减产之外，他购下的物业更大幅贬值，不幸成为负资产惨成楼蟹，即使之后持有该物业十多年，之后转售依然是蚀本离场。欧瑞伟表示：「如果可以穿越时空，我都会返去97年前，虽然或者都唔可以改变好多嘢，但至少我唔会买楼先，咁就可以将损失减到最少。欧瑞伟指时市道极差，他曾一度到内地寻找机会，但为了陪伴刚出生的儿子成长，最终决定返港发展，并重返TVB，而他回归后拍摄的第二部剧集，正是《寻秦记》。

欧瑞伟曾为刘德华御用替身

欧瑞伟的演艺生涯可谓充满传奇色彩。他早在1985年入行，之前是一名龙虎武师。 由于身形与刘德华相近，他更曾是刘德华的御用替身。据悉，当年刘德华十分关照这位兄弟，担心他从事武师工作容易受伤，便亲自为他索取TVB艺员进修班的报名表格，并推荐他转做演员。 虽然当时欧瑞伟作为武师的收入不俗，但为了长远及安全考虑，他最终选择了幕前发展。

欧瑞伟娶花旦女儿撞样朱千雪

虽然演艺事业曾遇上起伏，但欧瑞伟的家庭生活却非常美满。他在1995年于马来西亚拍戏时，与当地花旦李爱玲（Wendy）一见钟情，拍拖仅五个月便闪婚，婚后育有一子一女。 两个子女都遗传了父母的优良基因，样貌出众，尤其女儿Nicole，更被网民大赞样貌激似艺人朱千雪和郭柏妍的混合体，气质出众。 即使已年过60，欧瑞伟对自己的身型管理仍然十分严格，至今仍保持著令人称羡的六块腹肌，绝对是演艺界的「保养典范」。

