安圣基举行告别式 郑雨盛强忍泪水致词：他的温和影响所有人 朱智勋、赵祐镇扶灵

韩国「国民演员」安圣基于本月5日上午9时辞世，享年74岁。今日上午，家人于首尔中区明洞圣堂举行告别式，其丧礼以「电影人葬」形式举行。郑雨盛在告别式上致词，他称第一次向安圣基打招呼时的画面至今仍历历在目，「前辈用温柔的笑容叫了我的名字，就像早就认识多年的后辈一样。」他再指2000年与安圣基一同拍摄长达5个月，让他深刻感受到前辈在艰难拍摄现场中，总是温柔地安抚每一个人。郑雨盛忍著泪水说，「他对我而言就像一位哲学家，用不疲倦的精神与温和的方式，影响着所有人。」

安多斌哭至崩溃

安圣基长子安多斌以家属代表身份致词。他一开口便哽咽表示感谢在繁忙清晨仍前来吊唁、送父亲最后一程的所有人，「我相信父亲即使到了天上，也会延续他身为电影人的职业精神。」安多斌透露近日他整理父亲生前的书房时，意外发现一封父亲在他5岁时亲手写下的信，他称：「虽然是写给我，但我觉得那更像是父亲留给所有人的话。」于是决定在现场朗读。信中，安圣基回忆儿子出生的那一天，写道：「多斌啊，当我第一次看到你来到这个世界，那张和爸爸几乎一模一样、比爸爸拳头还小的脸时，眼泪不自觉地涌上来。」此番说话让在场不少人士眼红红。信末，安圣基写上：「这个世界上，真正无法被取代、最重要的，就是善良的人。1993年，爸爸。」读毕，安多斌即哭至崩溃。

玄彬、安在旭送安圣基最后一程

李政宰与郑雨盛分别捧着安圣基获追授的「金冠文化勋章」及遗照，扶灵的有薛景求、赵祐镇、朱智勋、朴哲民等人。前来送安圣基最后一程的还有玄彬、刘智泰、朴海日、卞耀汉、韩艺璃、安在旭、吴智昊、金钟洙等多位知名演员。