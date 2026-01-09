洪金宝74岁生日孖孙仔挑战手势舞 全程跟紧节奏状态极佳

洪金宝近年多次被目击行动不便，需要撑拐杖或坐轮椅出行，被指健康每况越下，但早前他上载多条抖音影片，可见他状态比之前精神，行动也比之前敏捷，引来注射「神秘液体」谣言，甚至有指他接受「治疗」后已不用再坐轮椅、身体机能似年轻了几十岁，及后，洪天明亦为父亲澄清谣言。日前，洪金宝迎来74岁生日，他就与两名孙仔大玩手势舞，动作敏捷灵活，状态极佳。

洪天明邀老窦跳舞被拒

洪天明在社交网分享三代同堂的片段，片中洪天明问洪金宝︰「老窦，可不可以同我拍个跳舞视频？」洪金宝一口拒绝：「唔得！」，洪天明唯有出动两名儿子再问︰「同两个孙拍得唔得？」洪金宝当然立即答应。洪金宝坐在一张椅子上，精神饱满，并与两名孙仔一同潮玩手势舞，只见他全程紧跟节奏、动作俐落，举手投足相当灵活，宝刀未老，镜头外洪天明突高呼一声「Happy Birthday」，两名孙仔即揽住爷爷送上祝贺，互动场面十分温馨，洪天明写道︰「祝全世界最靓仔的特工爷爷生日快乐﹗」