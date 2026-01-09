汪明荃被问有否兴趣做管理层：我不擅长 不清楚新任总经理人选 车婉婉获阿姐赞任颁奖礼主持做得好

汪明荃（阿姐）与车婉婉到将军澳电视城出席「TVB职艺员新春盘菜宴」，汪明荃表示每年有时间都会出席，问曾志伟离任总经理，感受是否特别深？她笑言没想起他，每年盆菜都发现公司有好多新人加入，觉得正在传承，至于曾志伟离任并没有舍不舍得，相信他也有自己计划，听说会回归电影，至于高层变动的事，阿姐指见惯见熟，相信公司有一定规矩，听到主席许涛指如去年一样有人工加，证明收视好，也希望大家都能够多劳多得。问到可有兴趣做管理层？阿姐笑言不擅长，谈到她也曾出任八和会馆主席，她称电视台比八和复杂得多。至于新任总经理人选，阿姐表示不清楚，问大家是否收到风，「我只是普通女艺员，相信这份工都几难做，但应该人工几高！」

车婉婉视阿姐为老师

至于车婉婉早年被曾志伟召回TVB，她直言自己感受比较复杂，当晚要做颁奖礼主持，知道和阿姐入围同一奖项，相信自己都无奖，专心主持又知悉有大问号的颁奖环节，听说曾志伟有事宣布，令她更要专心做好主持工作，加上直播经验不及其他人，有少少压力，阿姐闻言指她当晚做得很好。车婉婉指很荣幸做主持，更可以见证曾志伟的说话，希望对方觉得她表现及格，阿姐指她表现恰如其分，亦懂得执生，车婉婉则指视阿姐为老师，想学会她的镇定和大器，笑言当晚太紧张截停了钟澍佳的感言，希望继续有剧拍，事后有向对方道歉。