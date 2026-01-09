马德钟、陈炜新剧演法律界过气情侣 不担心年头播映被观众遗忘 未敢约曾志伟打高尔夫球：他之后仍非常忙

马德钟与陈炜的新剧《非常检控观》将于1月19日播映，马德钟表示非常期待终于「食糊」确定播出，他指剧集题材特别以奇案为题，他与陈炜分别扮演检控官和律师，是对过气情侣，经常打官司而针锋相对，陈炜也称对收视有信心：「以前有不少剧集拍奇案，都会有好收视！」谈到剧集安排在年头播映，会否担心年底颁奖礼被观众遗忘？二人都表示没影响，更为宣传剧集，特意提早来公司盘菜宴宣传，马德钟笑称：「呢套剧会是本年度暂时收视最高的剧集，因为未有比较，第一套播可以攞个第一先，哈哈！」

曾志伟离任总经理没有惊讶

谈到曾志伟离任总经理，陈炜表示经常听到小道消息，所以没有惊讶，亦知道曾志伟仍会为TVB担任顾问，指对方是演艺圈的老大哥，大家有任何问题找他，都会帮忙解决。马德钟指曾志伟虽然放下了官职，但仍未敢约他打高尔夫球，知道他在之后仍非常忙，相信回归电影圈后，曾志伟仍会继续关照大家。