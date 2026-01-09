49岁歌王无预警宣布闪婚 拍拖一年新娘身份曝光

49岁台湾金曲歌王萧煌奇昨日（8日）突然在社交网宣布婚讯，与新婚太太晒出婚戒并留言：「今天没有要跟你开玩笑、我结婚了、请大家为我们祝福。」萧煌奇的结婚消息曝光后，获大批网民留言送上祝贺。

萧煌奇保密另一半身份

萧煌奇昨日与拍拖逾1年的女友在家人见证下完婚，对于另一半的身份，萧煌奇相当保密，仅表示二人透过朋友认识，彼此言谈甚欢，而太太亦喜欢其音乐，二人拍拖逾1年决定组织家庭。萧煌奇还幽默表示：「刚好今天没有工作、没有商演，日子也不错，就决定是今天了。」

有网民在threads上载在户政事务所办理结婚登记时巧遇萧煌奇夫妇的照片，留言：「我刚刚就在他们登记的后面椅子，看著他们登记完，我看背影就想说是俊男美女组合」。另有网民发现去年7月五月天在台北大巨蛋举行演唱会期间，萧煌奇曾坐在观众席，身旁有一位短发女性，估计当日二人拍拖入场。

萧煌奇妻疑为宠物训练师

据台媒《星光云》报道，女方被爆是一名外貌清纯甜美的宠物训练师，曾获得ABRA认证，不时在网上分享关于宠物训练的知识，以及与猫狗合照，女方的声音听起来好温柔，被指是完全符合萧煌奇的理想型条件。

萧煌奇甩拖曾传涉第三者

萧煌奇于2008年凭一曲《你是我的眼》走红，有指歌曲与其感情事有关。萧煌奇于2021年曾公开有一位谈婚论嫁的女友，但翌年宣布已分手。萧煌奇当时称分手原因：「不外乎就是个性不合」。只是萧煌奇的前女友李芝蕴曾在节目《快乐星期天》中爆料，二人分手主因涉第三者，萧煌奇一度急解释是「误会」。

