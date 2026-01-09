何广沛夺男配忘记多谢妈咪被投诉 陈晓华刚过31岁生日朱敏瀚未有表示 龚嘉欣不需要林盛斌介绍男生：随缘

陈晓华、何广沛、龚嘉欣、汪明荃、车婉婉等到将军澳电视城出席「TVB职艺员新春盘菜宴」，是晚延开100席，约160位艺人与1000位幕后齐聚。TVB主席许涛于台上发言时宣布「加人工」，加幅与往年一样，又指会论功行赏，望同事多劳多得。

获未婚妻赞叻仔



何广沛与陈晓华受访，在颁奖礼上获「最佳男配角」的何广沛指往年是趁机拉票，今年则把握机会向大家谢票，问上台再讲一次感言？他笑称颁奖礼当晚只得两分钟发言时间，有很多还未讲，更被妈咪投诉忘了点名多谢她，「不过她以不懂为由，没有帮我拉票，不过我都多谢你，哈哈！（未婚妻有甚么说话？）叻仔，继续加油，努力向下一个奖进发。今天我发现她仍在看颁奖礼重播，打开电视见到我的大头，相信她仍在享受中。」而多年老友的陈晓华，见证广沛获奖时十分感动，自己也有落力替对方拉票，陈晓华当晚获最佳衣着奖，她笑言没想过会有奖，所以忍不住拿奖座四出影相纪念，笑言打定心水「食白果」，大家都很开心她能够得奖，特别是李施嬅笑得最开心，问明年再争奖？她笑言怕没提名没资格参加颁奖礼，所以今年会继续努力，拍多些作品才有机会争奖。而本月3日迎来31岁生日，陈晓华笑指为颁奖礼晚装骚腹肌而忍口多日，当晚便疯狂地吃蛋糕，腹肌随之消失，问到绯闻男友朱敏瀚有表示吗？她笑指不知道，叫大家问他。

希望新一年继续丰收

同场的龚嘉欣笑言今年气氛不同，往年都是颁奖礼前夕的拉票机会，今年则可以和台前幕后同事一起影合照好好倾偈，谈到曾志伟离任总经理，她表示没特别大影响，作为演员一直都做好本份，今年会在拍剧和综艺都好好努力，问可担心出现大变动？她相信不会，反而每次接到新工作都有压力，会尽力做好工作。谈到主席许涛宣布加人工，她笑言要问阿姐，自己没注意人工，但过去一年工作量是大丰收，拍了很多广告亦做很多想做的事，希望新一年继续丰收，亦准备开新剧有待公司公布，拍剧前会忙其他工作，而她与肥妈合作的《在家宴客60道菜》亦将播出，笑言内容劲爆，「去年拍第一季时，肥妈说希望节目能将我嫁出去，结果仍然未，今次她会帮帮眼、有介绍，又叫我要多放电，不知道节目组有没有把这些内容剪进去，都几一针见血，哈哈！」问脱离单身会否请教林盛斌，她指不需要，问不是单身？她笑言随缘，又指林盛斌也一直误会她不是单身，所以没帮她张罗。