张曼玉惊传复出加盟《乘风2026》 「四大特权」利诱惹网民热议

61岁的影后张曼玉（Maggie）已淡出幕前十几年，过住半隐居生活，直到去年爱上玩社交网，开设小红书分享生活。张曼玉曾曝光一条影片，见到她透露有意在法国买地建农庄，一度传出打算归隐田园。近日微博疯传，张曼玉将参与内地综艺节目《乘风2026》（浪姐7），更有传已出机票，引起网民热议。

王祖贤宋慧乔传亮相《浪姐7》

张曼玉淡出演艺圈多年，最近却在网传消息，指经电视台芒果TV协调半年，张曼玉点头加入《浪姐7》。在微博上又流出一份疑为《乘风2026》拟定嘉宾名单，当中见到有张曼玉、王祖贤、韩星宋慧乔及加拿大摇滚天后艾薇儿（Avril Lavigne）。

相关阅读：张曼玉决意归隐田园？ 首透露法国建私人梦想花园 「落脚点」曝光环境优美如世外桃园

网上流传节目负责人曾三度到香港，跟张曼玉洽谈半年，并承诺为张曼玉打造爵士舞台、专属乐团、无淘汰压力，以及弹性录影的安排。但有内媒报道，芒果TV的工作人员对张曼玉加盟《浪姐7》一事，表示：「不知道此事。」而张曼玉本人亦没有表态。

张曼玉唱歌走音高EQ面对

张曼玉曾发行英语电影原声带《错过又如何》，电影《恋爱中的城市》创作主题曲《如果没了你》、个人单曲《Look In My Eyes》，是唱歌发烧友。张曼玉于2014年曾登上上海草莓音乐节献唱《甜蜜蜜》，当时因低沉的声线兼走音一度被嘲讽。面对歌艺受批评，张曼玉高EQ回应：「我演电影演了20部还被说成『花瓶』，唱歌也请给我20次机会。」

相关阅读：张曼玉情路屡受打击性格大变 传被骗千万人财两失 名导爆女神感情现况：她很不开心