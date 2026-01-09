Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

视帝张振朗罕合照女友甜到漏 嘉年华亲密互动曝光 相爱6年曾公开示爱：或听日结婚

影视圈
更新时间：16:30 2026-01-09 HKT
现年38岁的视帝张振朗于2019年公开与32岁的杨偲泳（Renci）拍拖，但两人对恋情一直保持低调，至今已相恋6年，双方都已认定对方，去年底更被网民捕获食饭见家长，早已互相融入家中。而近日二人相约朋友到嘉年华会游玩，杨偲泳激罕公开与张振朗的合照「放闪」，可见两人感情再度升温，越爱来越高调！

张振朗杨偲泳充满童真

爱得低调的张振朗与杨偲泳，日前忙里偷闲与几位女性朋友到嘉年华玩摊位游戏，并分别在限时动态分享当日玩游戏的影片，片中的同行女友人在玩游戏，张振朗与女友杨偲泳则站在旁边观看，当友人成功过关时，两人都即时兴奋得欢呼大叫，与幕前的cool爆形象截然不同，充满着童真。

相关阅读：TVB视帝张振朗「见家长」过程曝光  低调恋杨偲泳6年融入女方家中  网民：结婚好事近？

张振朗杨偲泳赢4大袋公仔

而杨偲泳亦晒出当日玩游戏赢得的战利品，见她手上拿着4大袋公仔，收获十分丰富。之后分享了一张5人大合照，见到杨偲泳与男友张振朗并肩站在旁边位置，众人手上各自抱着大公仔，又笑到四万咁口，共见两人脸上亦不禁流露出幸福的笑容，杨偲泳在照片上写道：「到底边到有得买个小心触电机返屋企玩？」看来似乎仍意犹未尽呢！

张振朗曾言「或者听日结婚」

张振朗和女友杨偲泳拍拖6年，现时二人的事业都相当不俗，他指他们彼此就是大家的「护身符」。他表示现时家人没有催婚，故此不急于结婚，但指自己好传统，终有一日会结婚：「当然会想做呢件事，依家关系好舒服，但要等多一阵，因为我同佢都冲刺紧。我哋系好chill𠮶种，突然之间听日做都唔出奇！」

相关阅读：双料视帝张振朗拖杨偲泳行花市放闪 朱敏瀚做「电灯胆」 一樽水三份饮

