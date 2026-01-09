Viu冬季日剧丨玉木宏毒舌踩入保险界 反町隆史中二魂对抗中年危机

踏入2026，冬季新番日剧也迎来了全新气象，其中由两大男神玉木宏主演的《Professional保险调查员．天音莲》 和反町隆史领军的《波子汽水猴子》格外引人注目！究竟玉木宏如何演绎外冷内热的「非典型」保险调查员？反町隆史领衔的「中二魂」组合又将如何解开跨越数十年的谜团？以下将带你抢先了解这两部话题新剧，观众稍后即可到Viu收看。

毒舌精英调查保险诈骗

由玉木宏和冈崎纱绘主演的全新职场日剧《Professional保险调查员．天音莲》讲述天音莲（玉木宏饰）是一位不守常规、为了揭开真相而不择手段的保险调查员，过去他曾是警视厅搜查一课的精英刑警，可是因为一宗保险案中而引咎辞职；在前上司的介绍下，他加入「深山调查」，并以保险调查员的身份重新出发，运用监视、窃听、变装等各种手段，与拍档栗田凛（冈崎纱绘饰）深入调查保险金诈骗案，彻底揭开不同欺诈事件的真相。

玉木宏在新剧饰演精英保险调查员。

冈崎纱绘在新剧饰演玉木宏拍档栗田凛。

自2016年《一哥出更》后，玉木宏睽违9年重返富士电视台主演连续剧，对此他表示即使时光飞逝，心态仍然像九年前一样充满热情；他形容「天音莲」是个外冷内热的角色：「栗田凛说天音性格不好又毒舌，以那句台词为提示，天音莲的确是个难以接近、直言不讳的人，但是他的内心也有著温柔的部分。」他自认年轻时与天音相似，可是自2018年建立家庭后，作出了一定改变：「以前不想被人看穿内心，所以不想说话；但是现在渐渐喜欢和别人聊天，果然拥有家人后变化真的很大！」有网友笑指他人生如戏：「他在《极道主夫》饰演大哥，遇到妻子瞬间变成小绵羊，反差非常大！」亦有不少观众表示非常期待：「有玉木宏的新剧必须要追」、「他好适合这种精英角色」、「纱绘酱好可爱」、「她的演技总是让我惊艳」，直接拉满了观众的期待值！

全新职场日剧《Professional保险调查员．天音莲》以保险调查公司为舞台，并于1月9日起逢星期五在Viu上架。

玉木宏睽违9年重返富士电视台主演连续剧。

《Professional保险调查员．天音莲》 将于Viu上架。

中同重聚彻查失踪案

由反町隆史、大森南朋和津田健次郎共同主演的全新悬疑日剧《波子汽水猴子》讲述三位曾在中学电影研究部沉迷功夫电影的死党——吉井雄太（反町隆史饰）、藤巻肇（大森南明饰）、菊原纪介（津田健次郎饰）在51岁时意外重聚，曾经的热血少年如今各自陷入人生僵局：雄太从商社王牌沦为职场冗员、肇虽成为电影导演却没有代表作、纪介继承理发店照顾患病母亲，却迷失了自我。某天丹边市传出工地发现人骨的新闻，唤醒了他们对于家乡和少年时代的记忆；在追查神秘新闻的过程中，他们发现当年憧憬的顾问女老师竟失踪，三人决心追查真相，也从中面对彼此与自我⋯⋯

《波子汽水猴子》大森南朋、反町隆史、津田健次郎。

《波子汽水猴子》讲述三位中年大返重聚后的故事。

日剧《波子汽水猴子》为人气日剧《王牌大律师》、《信用欺诈师JP》编剧古泽良太的最新力作，人称金句王的他笑言剧情灌注了他的中二魂：「对于中二病全开的自己，我以前一直隐藏起来，但是不知道从甚么时候开始，我很想大胆地找回来；所以我带著这种心情写下了这个故事，剧集也聚集了很棒的人，请多多支持。」有日剧迷指该剧阵容堪称黄金组合：「古泽老师真的神级」、「卡士太豪华了」、「剧本和演员都值得一看」、「光是反町就要看了吧」！《波子汽水猴子》将于1月15日起逢星期四在Viu播出。

剧组在300多名小演员中找出3位主角的年轻版。

《波子汽水猴子》月中登陆Viu。