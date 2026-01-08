Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄夏蕙顺利接收遗产计划开老人院 预告以「观音」装扮上头炷香 3位「中生」留意《中年4》支持何晶晶

2026-01-08
黄夏蕙、黄志荣、傅剑华、王永森及陈建兴今日（8日）一起到湾仔会展出席宣传活动。黄夏蕙开心表示，已经完成办理所有接收遗产的手续，将于下月取得遗产，之后便将遗产存入名下慈善基金，依照自己的计划，将钱用作开设老人院，她开心地说：「有机会完成这个心愿真的很开心。」每年农历新年黄夏蕙在黄大仙庙上头炷香的造型也成为焦点，她透露，今年将会以「观音」装扮现身，寓意打救世人普渡众生，她称，为此造型已经做好准备。此外，这个农历新年黄夏蕙将要出席，亚视节目巡礼，由于也接了工作将要飞到越南，所以她感到将会十分忙碌。

三人有缘曾夺五灯成绩

李泇霖、朱博文及胡家健今日（8日）一起到湾仔会展出席宣传活动。三位《中年好声音》1-3辑参赛者首次碰头，胡家健笑指，虽然今天是首次碰面，但因为自己很留意《中年好声音》每一辑，所以对两位十分认识，而三人也大感有缘，因为三人参赛时同在第一回合取得五灯成绩。他们表示，正密切留意《中年好声音4》赛事，胡家健更每集录影都会现场观看，他解释，由于太钟意这节目，打从自己完成赛事之后，直至现在每一场赛事也会在现场观看。朱博文笑指，自己特别留意《中年好声音4》是有私心，因为要支持好友何晶晶。李泇霖同様地，特别关注何晶晶这位朋友，她指出，当年何晶晶完成「新秀」比赛之后，知道对方为了照顾小朋友而放下唱歌梦想，现在再次参加赛事真的令她十分感动。

