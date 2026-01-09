江嘉敏曾重高达150磅 瘦身成功晒「黑丝诱惑」目测腰围24吋 有宿便问题终减走肚腩

现年31岁的江嘉敏，去年2月宣布离巢效力9年的TVB后，决心跳出舒适圈外闯，作出多种新尝试，除了参与音乐剧演出外，又为HOY TV节目担任主持工作。踏入新一年，她就在IG及facebook分享一辑黑丝诱惑的靓相，分享修身成果，回复当年最佳状态，令人眼前一月亮！

江嘉敏影到脚趾抽筋

近日江嘉敏分享了一辑有别于以往甜美风格的写真，并写道：「2026的我。#影完差啲脚趾抽筋 #江嘉敏 #2026」。相中的江嘉敏以全黑上阵，贴身黑色紧身长袖上衣搭配黑色丝袜，大晒Fit爆身材，加上一双纤长美腿，相当吸睛！身型明显比以前纤瘦不少的江嘉敏，又踎地、又跪坐、甚至侧身躺在地上，摆出不同诱人的甫士，女人味爆灯！而其中一张相中更是挑战高难度姿势，踮起脚尖踎低身，仅用手指轻触地面保持平衡，难怪她笑言影完差点脚趾抽筋。

网民期待江嘉敏出写真

不少网民看到江嘉敏这辑充满女人味的照片都不禁心心眼，并纷纷留言大赞索爆：「靓到喊呀」、「丝袜诱惑 」、「索都爆炸」、「瘦了靓了」、「更加型更加靓 」、「等妳出写真集好耐 」、「呢但look好型好靓好睇 」、「狂喷鼻血」、「回到廿岁」、「2026全新江嘉敏」等。去年6月，已离巢的江嘉敏突然上《东张西望》，坦言自己最重的时候有150磅：「观众见到我都认我唔到，我就的起心肝减到去110磅，不过个肚腩都仲喺度，观众见到我就以为我仲系150磅」。江嘉敏更承认自己有宿便问题，经过服食相关药物、补健品之后，就成功减去肚腩。

