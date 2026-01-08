Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈家乐尽得女儿芳心 连诗雅自认唔呷醋 夫妻档现身Fashion Walk率先感受新年气氛

影视圈
更新时间：22:12 2026-01-08 HKT
发布时间：22:12 2026-01-08 HKT

陈家乐、连诗雅昨日夫妻档现身铜锣湾，为恒隆商场Fashion Walk X Brunch Brother「BRUNCH into the New Year 潮玩新年」担任启动礼嘉宾，联同恒隆地产香港业务—零售及市场推广总经理雷一鸣先生，一同参与创意的「出炉」仪式。

陈家乐当女儿如女友沟通

陈家乐与连诗雅的女儿Camila已岁半，家乐招积表示最近尽得女儿芳心，连诗雅指她回家进门，女儿都会先叫爸爸，家乐笑指女儿是前世情人，流着自己的血、没有用手段，笑言是当女朋友一样与女儿沟通，坦言囡囡初出生时，自己忙工作少陪她，「后来每日都会有属于我的时段，瞓前都会一齐倾偈，收工时都会见了面她才睡觉。」问连诗雅会否呷醋？她笑言：「其他人可能会，但我不会，因为这就是我想要的画面。」不过家乐指女儿太黏妈咪会呷醋，「现在她和男仔玩我都不可以，甚至女仔都不太想，哈哈！」他们又指现在出门，女儿见到工作宣传照都会认出是他们。

连诗雅带囡囡出去玩

此外，两人又指女儿很活泼，连诗雅现在会带她出去玩，问带出去传授购物眼光？家乐笑言，相信已透过基因传给女儿，自觉买给女儿的是日用品，太太买的是奢侈品，被连诗雅爆只买过曼联BB衫给女儿，家乐反驳指都有买保险给女儿，希望她将来长大可以硬净，不要太「公主」。问将来会否带女儿到英国支持爱队？家乐笑言等球员打出好成绩先，但有想过将来带女儿到北海道滑雪，两父女可以一同学习。

