Ian Hannz感谢唐安麒赏识邀做导师 未能夺冠已安慰父母和哥哥ANSONBEAN Dave想孖Bosco一齐操fit

《全民造星VI》出炉亚军Ian Hannz（陈瑨羲）、Bosco Kwan（关晓隆）和Dave（黄日禧）今日（8日）出席活动，吸引大批粉丝到场支持。刚于1月6日度过22岁生日的Ian获大会送上生日蛋糕补祝庆生，更获全场大合唱生日歌，令他非常开心，Bosco和Dave更应要求向Ian送吻，却令Ian吓一跳，场面搞笑。

Ian参加《ACE TALENT演艺模特大赛》是深刻经验

Ian表示正日生日刚好是决赛后2日，所以主要是在家休息，和家人切蛋糕庆祝，生日愿望是自己和身边人都身体健康。谈到「美容教主」唐安麒在赛前已睇好他，于他正日生日更在社交网发长文力撑，并送上生日祝福：「心想好事成，大红大紫。」Ian感恩对方的祝福，自己亦很尊敬她，Ian曾于2022年参加唐安麒旗下ACE娱乐举办的《ACE TALENT演艺模特大赛》，凭精湛表演夺亚军，当时已令唐安麒留下深刻印象，所以她从韩国引入YS韩国偶像学院在港开设分校时，即邀Ian加入成为香港导师，赞他教学生细心，受学生喜爱，Ian笑谓当时做了导师一段时间，之后因有其他工作就没有再做，并感谢对方对他的赏识，又说当年参加比赛是抱甚么都试试的心态，无想过是否到韩国发展，但觉得也是一个深刻的经验。

Ian、Bosco、Dave齐想做服装代言

另外，三人在比赛后首次出席公开活动，表示开心又兴奋，透露是比赛期间接下的工作，感谢客户的支持，不过之后暂未有其他商业工作的安排，讲到他们可趁机呼吁心仪的产品代言，三人都希望能代言服装，Bosco称想有餐厅找他合作，「我想食嘢，现在要增磅练大只，比赛完要踏上健身之旅，不想太瘦。」Dave亦表示想操fit，笑谓会与Bosco一起健身，Dave是赛前大热，惜失落三甲，他笑言今日见到粉丝的支持很开心，亦有留意网上的评论，无论好与坏都会虚心接受，会继续进步，感谢大家对他不离不弃。他们又透露后日（10日）《造星VI》11强会出席谢票活动，答谢粉丝支持，讲到Ian的哥哥ANSONBEAN为他得亚军而不开心？他笑指因哥哥对他有期望，觉得他应该得冠军，称有安慰父母和哥哥，指表演得到认可就很好。

回应Lucas Ko瞓著睇骚变全城笑点

另外，部份《造星VI》参赛者都有到澳门支持总决赛，其中一名参赛者Lucas Ko（高浚彦）就被镜头捕足到睇骚睇到瞓著，即成为网络热话，问到是否他们的表演不够吸引力？他们即指Lucas一向这样，Dave笑指这是Lucas的个人特色，Bosco笑谓这是他表达喜欢的方法，他们都说不会因此生气，Lucas对此都感到不好意思，笑指姜涛亦有转发，变了全城笑点。

