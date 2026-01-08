澳新星Teagan Croft打败Lisa拍真人版《魔发奇缘》 型贼由《Zombies》男角担纲

真人版《魔发奇缘》今日公布主演阵容，澳洲新星Teagan Croft将饰演拥有魔法长发的乐佩公主，迪士尼频道音乐剧《Zombies》系列男主角Milo Manheim则获选演出型格盗贼尤金（Flynn Rider）一角。

演出经验赢Lisa

今次选角结果令不少粉丝感到意外，因为早前传出BLACKPINK成员Lisa有望担正女主角，如今落空。Lisa凭借美貌、出色舞蹈实力及全球知名度，被很多影迷视为乐佩的理想人选。电影公司最终选择了演出经验较丰富的Teagan，她曾演HBO剧集《泰坦》等。据指电影公司于上月圣诞前在伦敦作出最后试镜，选出主角人选。

真人版《魔发奇缘》将由执导过《大娱乐家》和《原始巨星》的导演Michael Gracey掌镜，电影会保留原版动画的大型歌舞元素。2010年的动画版《魔发奇缘》全球票房破5.9亿美元（约46亿港元），深受观众喜爱。迪士尼近年积极将经典动画改编成真人版，继《小鱼仙》、《白雪公主》后，《魔发奇缘》成为最新真人化作品。