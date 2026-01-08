寻秦记丨「Max」吴樾竟被误认为谭辉智 最强新血背景超狂 国家一级演员兼武术冠军

由古天乐总监制兼主演的电影《寻秦记》票房成绩写下历史新页，截到1月7日下午5时30，港澳累计票房更冲破5000万，总累积票房: 50,074,930。「项少龙」古天乐曾扬言若票房数字再创新高，将不排除安排加长版上映，回馈一众影迷。今次电影除了电视版的原班人马上阵外，还加入了不少新角色，曾经在《叶问4：完结篇》饰「万宗华」的吴樾是其中一人。

有网民将「Max」吴樾当作为谭辉智

今次吴樾在戏中饰演雇佣兵之一的「Max」，跟随「Ken」苗侨伟返秦代，不过并非想做皇帝，只想与拍档Chris Collins为发达而偷秦王古董返去现代，但最竹后死于秦兵之手，不过竟有网民将吴樾当作为谭辉智。

「Max」吴樾觉得浪费了他的身手

饰演「Ken」的苗侨伟因为一场多年前的冤狱，引发今次改变历史命运的危机，誓要穿越回秦代称王，弥补他因冤狱而失去的人生，要亲自领军一举返到秦朝称霸，「Max」吴樾便是其中一人，不过「Max」吴樾一心只想偷古董返回现代变卖，虽然有人将吴樾当作为谭辉智：「我都觉得似，但一时讲唔出名，我同老公用「狄波拉好钟意𠮶个」来形容。」、「你唔讲唔觉，一讲就好觉，家阵返唔到转头。」但亦有人觉得浪费了他的身手：「前段都叫有啲动作表演下，中后段做咗onX 仔，反而佢同古天乐同框演出嘅《杀破狼贪狼》多啲发挥。」甚至有人觉得：「吴樾及其杀手拍档，都无好好利用呢两个身手不错的反派角色做最后的升华，设计一场恶战喺最尾益下观众啦，可以畀「项少龙」同「赵盘」联手打吴越，点知写到吴越佢哋两个入到皇宫成个贼仔，又贪又无脑。」

吴樾在内地大有来头

其实吴樾在内地大有来头，他毕业于中央戏剧学院表演系97级，武术级别为武英级（国家健将级），现为中国国家话剧院一级演员，其后主演电视剧《精武英雄陈真》「陈真」正式开启演艺生涯。吴樾曾多次获得全国武术锦标赛冠军，精通多种武术器械与拳法，曾参与不少电视剧和电影的演出，包括有：张纪中版《西游记》「孙悟空」、电影 《杀破狼·贪狼》、《赛战II》《叶问4：完结篇》等，于2020年在《第16届中美电影节》凭《叶问4》获年度最佳男配角，近年吴樾转型成为影视出品人与投资人，致力于推广以传统文化（如京剧）为蓝本的电影，并积极扶持年轻动作片导演。

Chris Collins曾演出不少港产动作片

与吴樾饰演拍档的Chris Collins同样是很活跃的武指及演员，过去曾演出不少港产动作片，包括古天乐《杀破狼之贪狼》、甄子丹《叶问4》等，也曾执导王敏奕、卢惠光、李灿琛等主演的《地下拳》与及剧集《飞虎3壮志英雄》等，曾在美国海军陆战队服役9年，本身热爱武术，因在美国在街上有到有人习咏春，对此武术深感兴趣，96年更来港拜师，跟随咏春功夫师傅郑传勋学习，Chris Collins同时也精通拳击、巴西柔术、菲律宾魔杖（Filipino Kali）等，后来曾当不少艺人的武术教练并签约黄柏高成旗下艺人，拍完《杀破狼2》后开始了港片演员工作。