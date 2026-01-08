Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈晓东摸影帝奖座︰入行30年最佳礼物 偕谢天华饭聚贺双喜临门

影视圈
更新时间：22:15 2026-01-08 HKT
发布时间：22:15 2026-01-08 HKT

陈晓东早前凭《骗我一辈子》获「香港电影紫荆花国际电影节 」之「主竞赛单元-最佳男主角奖」，该片出品人、导演把奖项拿到香港交给东东，他接过时，形容不可思议，同时感谢评委对其厚爱，指殊荣乃台前幕后的努力成全。

推出广东歌《今天我们都会飞》

今年是东东入行30周年，他说此奖是最佳礼物。适逢谢天华凭《骗我一辈子》获「澳门国际电影节」的「金莲花奖 最佳男配角」，双喜临门，他俩邀出品人和导演等一同晚餐。

东东于今天（9日）推出广东单曲《今天我们都会飞》，国语版本《禁止纠缠》同日面世，两首歌就像一段感情的上下集，一首温柔告别，一首清醒止步，在同调子底下，以不同语言、情绪唱出同一命题。另外东东透露，不少歌迷问他何时举行个唱，「一直在申请表演场地，希望尽快有好消息告诉大家！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
13小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
6小时前
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
01:24
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
即时国际
36分钟前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
8小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
4小时前
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
即时娱乐
11小时前
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5 
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5
饮食
5小时前
00:57
李慧琼当选立法会主席 月薪跳升至逾21万元 享「LC 1」专用车牌 还有这些福利...
政情
6小时前
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
时尚购物
11小时前