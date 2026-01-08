陈晓东摸影帝奖座︰入行30年最佳礼物 偕谢天华饭聚贺双喜临门

陈晓东早前凭《骗我一辈子》获「香港电影紫荆花国际电影节 」之「主竞赛单元-最佳男主角奖」，该片出品人、导演把奖项拿到香港交给东东，他接过时，形容不可思议，同时感谢评委对其厚爱，指殊荣乃台前幕后的努力成全。

推出广东歌《今天我们都会飞》

今年是东东入行30周年，他说此奖是最佳礼物。适逢谢天华凭《骗我一辈子》获「澳门国际电影节」的「金莲花奖 最佳男配角」，双喜临门，他俩邀出品人和导演等一同晚餐。

东东于今天（9日）推出广东单曲《今天我们都会飞》，国语版本《禁止纠缠》同日面世，两首歌就像一段感情的上下集，一首温柔告别，一首清醒止步，在同调子底下，以不同语言、情绪唱出同一命题。另外东东透露，不少歌迷问他何时举行个唱，「一直在申请表演场地，希望尽快有好消息告诉大家！」