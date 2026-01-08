Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

最强小三豪晒全球第一个Hermès 鳄鱼皮 Elan 无配货入手与男友显赫背景有关

更新时间：20:30 2026-01-08 HKT
发布时间：20:30 2026-01-08 HKT

被封「最强小三」的钟睿心（五索），去年初被爆与66岁、坐拥百亿身家的已婚大生银行主席马清铿关系密切，兼且育有4个仔女，成名后的五索，除了经常高调炫富外，亦不时分享与马生的生活点滴。近日，五索又晒出马生送上的约40万元、全球第一个售出的Hermès鳄鱼皮Constance Elan金扣包包，令五索爱不释手！

五索收40万爱马仕包包

五索日前在IG分享「开箱」影片，并发文写道：「I love New York Hermès！今次真心晒命啦！超实用嘅细袋，装到劲多嘢！#Hermès #Newyork #美国旅行 #爱马仕」影片中的五索穿上毛毛外套，一脸兴奋地说：「好开心同大家分享，可能系全球第一个售出嘅，唔使配货嘅情况下畀个袋我哋，呢个袋价格系约40万港元，好靓呀！好钟意呀！

五索不用配货可得全球第一个Hermès

五索续说：「其实我入到去系冇乜希望，New York系全世界最多有钱人嘅地方，今次呢个袋系2024年12月出嘅新款，而呢只皮同加呢个款，可能系全球第一个售出嘅。」然后她开心地打开盒子，取出包包：「冇错，就系alligator鳄鱼皮，佢个名系Elan，系Constance嘅长版，同埋呢只金系永恒，我最钟意嘅颜色......可能佢哋后尾background check咗马先生系边个，唔使配货嘅情况下畀呢个袋我，好靓！佢真系一个day to day嘅bag......好高级、好潮流呀！」五索又表示包包又靓又实用，还可以放到电话：唔使配货而可得全球第一个Hermès，实在令我好兴奋。」

五索名牌包包放保险箱

深得马生宠爱的五索，经常与马生周游列国叹世界，又送了多个名牌包包给五索，而五索亦曾表示因为屋企有多个工人，部份包包不会随意放在家中，怕被工人偷，所以会放进保险箱。早前五生以月租约15万元为五索租住位于山顶、实用面积有2800方呎独立屋给五索和4个子女居住，而马生假日就会到其爱巢亲自煮早餐给五索，其幸福而又富贵的生活令不少人羡慕。不过，最近五索已搬离上址了。

