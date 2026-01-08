Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

江欣燕变装高市早苗有压力 期待曾志伟邀拍电影 忆述推Job有苦自己知

由江欣燕、郭启辉主演之贺岁档《粤剧特朗普4.0》，两人联同李居明宣传，江欣燕拉高眼眉扮日本首相高市早苗，而郭启辉则扮泽连斯基，江欣燕连小动作也做足，尽显「扮嘢高手」实力。李居明透露，剧目加入龙贯天扮演马杜罗，称稍后打算找江欣燕做栋笃笑，形容她既能演，又唱到梅艳芳及徐小凤的腔调，「一个人完成整个演出！」江欣燕笑言：「可以悭回嘉宾演出费！」

忙到失声

江欣燕指是次演出压力来自变装，皆因先要扮波涛汹涌的伊万卡，再变装成高市早苗，她说：「虽然年轻时在《欢乐今宵》锻炼，每次也是3至4分钟变装，但今次要加上装饰，我和化妆师也在研究时间问题。」李居明指，经过这次合作，「希望能找几位『扮嘢天王』与江欣燕一同开骚。」郭启辉就表示，此剧目随时事加入不同元素，「可能在演出前仍要『飞纸仔』改对白，是会构成压力的。」

此外，江欣燕近日被网民出土旧片，在1989年亮相日本节目《歌谣パレード》，献唱由日本著名作曲家久石让作品《原野的风》，她的演出震撼网民，大赞当年的江欣燕拥有「日本娃娃」外型，歌声动人。对此江欣燕忆述，当年跟随唱片公司经理人到日本，在富士电视台上演出，「我唱到哭了出来！」问她现在可有打算多唱歌？她说：「我都想，其实多年前我仍属唱片公司旗下歌手时，是我主动推却，不推出歌曲的，当时太多工作了，拍戏好忙，导致唱歌唱不出声。」续说︰「当年陈欣健是唱片公司经理，他给我Demo，事后我约他见面，他以为我催促他为我出唱片，其实我是把Demo还给他。」陈欣健曾形容江欣燕是香港开埠以来第一个推录歌工作的歌手，「当时我也十分不开心，因为每次入录音室都交唔到货！」

另外，曾志伟辞退TVB职务，江欣燕对其决定予以支持，「因为做文职都好攰。」曾志伟预告在电影方面发展，问江欣燕可有受邀日后在电影上合作？她指期待曾志伟搞制作，形容他是多元化策划人与艺人。

