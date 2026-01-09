Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

经典神级组合世纪Re-U！商台《无字头》主持合体掀回忆杀 61岁倪震近况曝光吓窒网民

更新时间：10:00 2026-01-09 HKT
发布时间：10:00 2026-01-09 HKT

90年代商业电台经典早晨节目《无字头七八九》、《无字头八九十》，当年主持阵容强劲，由陈辉虹、倪震、张达明、谷德昭、黄子华、雷颂德、李璨琛、钱嘉乐等轮流主持，是香港人的集体回忆。近日谷德昭在社交网分享《无字头》聚会相，掀起不少网民讨论。

倪震逢请必到

《无字头》多年来间中会搞聚会，倪震每次都好畀面。主持之一的谷德昭前日（7日）在IG分享珍贵合照，当中见到陈辉虹、倪震及《电波少年》的谢昭仁久违同框。近年深居简出，甚少露面的周慧敏老公倪震，在合照中戴著黑色鸭舌帽，配上一副斯文的黑框眼镜，面露浅浅的微笑，显得低调而精神。倪震虽然已经61岁，状态却保养得很好，脸颊清瘦双眼有神，丝毫不见岁月痕迹。

相关阅读：58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光

谷德昭留言：「《无字头》好耐冇聚头，甚欢。认得晒我哋，你都有番咁上下 #无字头七八九 #无字头8910 #有冇人记得无字头全员有边几个」。合照曝光后，周慧敏也帖文下留言：「挂住你哋」，而谷德昭也有回复：「挂住你too」。

谢昭仁放假聚会

谢昭仁也有在IG分享同款合照，并以中日文写道：「今天放假，与当年在电台工作时的『无字头八九十』成员一同吃午饭，对香港电影或者文化界比较熟的朋友（就算是日本的朋友们），也许对他们的名字也都熟悉吧」，引起不少网民大数当年主持有一位。

相关阅读：38岁倪震「咀爆旧爱」张茆嫁叶问徒孙 自爆从未工作家住千呎独立屋 全家每月开支6位数

