黄浩然加盟音乐剧《我们的青春日志》 曾演出《三•八》被肯定增信心 苏韵姿载誉重演收兵娘娘Nancy

影视圈
更新时间：09:45 2026-01-09 HKT
发布时间：09:45 2026-01-09 HKT

香港首个长寿音乐剧《我们的青春日志》已跨越700场演出。踏入第四年度，主创、导演及监制陈恩硕（Tom）特别邀请了早前曾在他出品及监制的Jukebox音乐剧《三•八》中演出的黄浩然强势加盟，成为第十二位饰演严校长的初恋情人高立仁的演员。此外，早前在长寿音乐剧《我们的青春日志》及青春外传剧场《Nancy劳军Show》中演活收兵娘娘Nancy的苏韵姿亦载誉回归，期间限定演出10场《我们的青春日志》。

黄浩然被囝囝鼓励演音乐剧

去年于《三•八》中献出音乐剧处女作的黄浩然，表现令人眼前一亮，被Tom喻为「被演员耽误的歌手」，今次他饰演的高立仁是一位从磨炼中萃取智慧、既成熟稳重又风趣幽默的智者，也是推进剧情的重要人物，黄浩然表示：「犹记得之前跟家人入场欣赏《我们的青春日志》，当时即使坐在后排位置，亦被现场的强大感染力撼动，触发我对演出音乐剧的兴趣。同行的儿子更提出：『爸爸，音乐剧很好看！你会有机会参演吗？』没想到梦想果然会成真！去年有幸地得到Tom邀请，初试啼声演出音乐剧《三•八》，喜获观众支持和鼓励，令我对演出音乐剧更添兴趣和信心。是次再获带我入坑音乐剧的Tom邀请，在已经突破700场演出纪录的香港长寿音乐剧传奇《我们的青春日志》中成为第十二位饰演高立仁的演员，实在是喜出望外！这个成熟睿智的角色，与之前《三•八》中长不大的新手爸爸截然不同，对我而言可谓全新挑战。期望经过Tom的指导后，可在音乐剧演出上再次全面提升，希望透过今次的期间限定演出，能够让更多观众认识精采的本土原创长寿音乐剧。」

苏韵姿以崭新演绎带来新鲜感

苏韵姿2023年在长寿音乐剧《我们的青春日志》饰演收兵娘娘Nancy一角，打破在处境喜剧多年的乖乖女形象，去年更在青春外传剧场《Nancy劳军Show》独担大旗，首度演出独脚音乐剧，精采演出备受肯定。今次与Nancy一角再续前缘，她表示：「十分感谢Tom邀请我再次饰演Nancy一角！我对Nancy有特别的情意结，除了是我首度在香港演出音乐剧的角色，更让我有机会挑战独脚音乐剧，开拓自己在演艺事业的更多可能性。Nancy既有周旋于狂蜂浪蝶之间热情奔放的一面，亦有建基于成长故事、不为人知的感性一面，加上连场高能量歌舞，每一次演出都是突破与发挥自己的机会。很高兴事隔两年再次参与《我们的青春日志》，以崭新的演绎方式，为观众带来具新鲜感的观赏体验。」

